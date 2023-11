Hunger Games: il prequel debutta con 44 milioni negli USA, storico crollo del 78% per The Marvels

Solido esordio per il prequel di Hunger Games al box office con 44 milioni di dollari, l'emorragia negli incassi di The Marvel potrebbe non far arrivare il film a 100 milioni di incasso in patria.

Vittoria facile al box office USA pre-Ringraziamento per Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, che debutta con una cifra tonda: 44 milioni di dollari incassati in 3.776 sale, con una media per sala di 11.652 dollari. Il ritorno del pubblico a Panem a un decennio dal successo stellare del franchise che ha lanciato nell'olimpo Jennifer Lawrence sembra gradito e anche la critica promuove il film, come rivela la nostra recensione di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente.

Il prequel di Hunger Games si impone in un weekend ricco di nuove uscite. Alle spalle del fantasy action young adult troviamo Trolls 3 - Tutti Insieme, terza avventura canora dei simpaticissimi omini colorati creati da DreamWorks che apre con 30,6 milioni di incasso da 3.870 sale, e una media per sala di 7.906 dollari. Ottimo risultato per un franchise che continua a conquistare grandi e piccini, come conferma la nostra recensione di Trolls 3 - Tutti insieme.

A saltare all'occhio nei risultati di questo weekend cinematografico è purtroppo il crollo del 78% negli incassi di The Marvels, che segna un altro record negativo per i Marvels Studios diventando il secondo maggior calo del secondo fine settimana dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che aveva segnato un meno 69,9% nel secondo weekend. Dopo essersi imposto come peggior apertura degli ultimi 15 anni per un film MCU, The Marvels è terzo con 10,2 milioni di dollari provenienti da 4.030 sale, che portano l'incasso nazionale a 65 milioni di dollari. Il tutto a fronte di un budget di oltre 220 milioni di dollari. Di questo passo, The Marvels potrebbe non eguagliare nemmeno gli incassi del primo weekend del suo predecessore, Captain Marvel del 2019 (153 milioni di dollari), entro la fine della sua corsa nelle sale, diventando il primo film del MCU a non raggiungere i 100 milioni di dollari al botteghino nazionale.

Lo slasher vietato ai minori di 17 anni di Eli Roth, Thanksgiving", ha aperto lievemente al di sotto delle aspettative con 10,2 milioni di dollari provenienti da 3.204 sale. La produzione del film è costata solo 15 milioni di dollari, quindi potrebbe rivelarsi un buon investimento entro la fine della sua corsa al botteghino. Patrick Dempsey e la star di TikTok Addison Rae guidano il cast dell'horror, incentrato su un misterioso assassino armato di ascia che terrorizza gli abitanti di Plymouth, Massachusetts, dopo che una rivolta del Black Friday finisce in tragedia, come conferma la nostra recensione di Thanksgiving.

Un altro horror al quinto posto, si tratta dell'ex numero 1 Five Nights at Freddy's. L'hit horror targato Universal e Blumhouse raccoglie comunque altri 3,5 milioni che lo portano a un lauto totale di 132,6 milioni in tre settimane. L'adattamento del popolare videogame è comunque il maggior incasso horror del 2023 battendo The Nun II (85 milioni), M3GAN (95 milioni) e Scream VI (108 milioni). Come rivela la nostra recensione di Five Nights at Freddy's, Josh Hutcherson interpreta un giovane che accetta il turno di notte presso Freddy Fazbear's Pizza, ma si troverà ad affrontare pericoli inimmaginabili.