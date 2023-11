The Marvels: tagliata una scena che confermava la relazione tra Carol Danvers e Valchiria

Il cameo di Valchiria (Tessa Thompson) in The Marvels ha riacceso le speculazioni sull'ipotetica relazione sentimentale tra il re di New Asgard e Carol Danvers (Brie Larson), speculazioni confermate - secondo quanto riferito - da una scena del film che è stata poi tagliata nella versione definitiva.

The Marvels: un primo piano di Brie Larson

Nel sequel di Captain Marvel, Carol chiede a Valchiria di aiutarla a trasferire alcuni rifugiati Skrull, e la scena che condividono sembra certamente suggerire un legame molto forte. Valchiria schiocca un bacio sulla guancia di Carol mentre se ne va.

Secondo gli scooper di Can We Get Some Toast vi sono molte scene girate che non sono apparse nel film finale (alcune si vedono con chiarezza nei trailer), in particolare vi sarebbe una scena che esplicitava il legame sentimentale tra Carol e Valchiria. Nella scena in questione le due pronuncerebbero la battuta "lavoriamo meglio da amiche", ma i Marvel Studios hanno deciso di rimuovere il dialogo e rendere il tutto più ambiguo.

I dettagli di The Marvels

Come rivela la nostra recensione di The Marvels, Carol Danvers, alias Capitan Marvel, ha rivendicato la sua identità dal tirannico Kree e si è vendicata dell'Intelligenza Suprema. Ma le conseguenze indesiderate vedono Carol farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la inviano in un anomalo tunnel spaziale, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super-fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e della nipote di Carol, ora Capitano della S.A.B.E.R. Monica Rambeau. Insieme, questo improbabile trio dovrà allearsi e imparare a lavorare insieme per salvare l'universo nei panni di The Marvels.

Nel film compaiono anche Zawe Ashton e Park Seo-joon. Nia DaCosta dirige la pellicola prodotta da Kevin Feige. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos e Matthew Jenkins sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik e Zeb Wells.