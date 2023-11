Hunger Games - La Ballata dell’Usignolo e del Serpente, il regista difende la durata record del film

Durante un'intervista a GamesRadar+, Francis Lawrence, il regista della saga di Hunger Games, ha difeso il suo ultimo film, La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, dalle critiche di eccessiva lunghezza. L'ultimo capitolo della saga infatti, detiene il record di film più lungo del franchise di Hunger Games, con una durata di 156 minuti.

Il regista, che si è recentemente pentito di aver diviso in due parti Hunger Games: Il canto della rivolta, ha spiegato che non voleva ripetere l'errore già fatto in precedenza con il secondo capitolo della saga. "Non volevo dividerli in due, la divisione in due parti de Il canto della rivolta aveva generato troppe polemiche. Quindi ho pensato: 'Non mi interessa se viene lungo, faremo un unico film con un inizio, una parte centrale e una fine", ha detto Lawrence.

D'altronde anche l'omonimo libro di Suzanne Collins da cui è tratto il prequel è il romanzo più lungo della serie di Hunger Games con le sue 517 pagine, quindi l'adattamento cinematografico ne segua l'esempio.

Film sempre più lunghi

Del resto sembra che Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente arrivi in sala proprio nel momento in cui i film più lunghi hanno maggior successo. Ad esempio Oppenheimer di Christopher Nolan, che è il terzo film di maggior incasso del 2023, dura tre ore, mentre l'ultimo capolavoro di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, ha un durata di 3 ore e 26 minuti. Anche i franchise si stanno inserendo all'interno di questa tendenza con Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno che dura 2 ore e 43 minuti e John Wick 4 che ha una durata di 2 ore e 49 minuti, entrambi più lunghi dell'ultimo capitolo della saga di Hunger Games.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è ambientato 64 anni prima della trilogia originale di Hunger Games e segue le vicende di un giovane Coriolanus (Tom Blyth) mentre viene incaricato di fare da mentore al tributo femminile del Distretto 12 Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) durante la decima edizione degli Hunger Games. L'indifferenza lascia presto il posto all'amore tra Coriolanus e Lucy Gray sullo sfondo brutale dei giochi. La ballata dell'usignolo e del serpente è in sala dal 15 novembre.