Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, Olivia Rodrigo svela cosa ha ispirato il suo brano

La star emergente della musica Olivia Rodrigo ha svelato quali sono state le sue fonti di ispirazione per la canzone Can't Catch Me Now, composta per Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente.

Nella colonna sonora di Hunger Games - La Ballata dell'usignolo e del serpente c'è un brano inedito composto da Olivia Rodrigo, intitolato Can't Catch Me Now.

La giovane star emergente della musica ha spiegato come è stata coinvolta nel progetto e cosa l'ha ispirata in una nuova intervista rilasciata a Variety.

Come è stata coinvolta Olivia

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente: Rachel Zegler in un momento del film

Olivia Rodrigo ha raccontato che non ha esitato nell'accettare quando le hanno chiesto di scrivere una canzone per Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente: "Quando mi hanno chiesto se fossi interessata ho risposto 'Oh, certamente! Sono una grande fan di tutto quello che riguarda Hunger Games'".

L'attrice e cantante ha quindi avuto occasione di vedere il film e ha iniziato a riflettere: "Una delle ultime scene mi ha veramente ispirata. Non so come descriverla senza rivelare troppo! Si tratta di un'inquadratura di alcuni uccelli negli alberi e qualcosa di davvero importante è accaduto".

Olivia ha aggiunto: "Continuavo a pensare a quella scena, e sono arrivata alla conclusione 'Voglio scrivere una canzone che catturi quella sensazione'. Quello era il mio obiettivo".

La cantante ha poi aggiunto che un'altra importante fonte di ispirazione è stata Lucy Gray Baird, la protagonista interpretata dall'attrice Rachel Zegler.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è il peggior debutto su Rotten Tomatoes della saga

I dettagli del prequel

Come rivela la nostra recensione di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, il film è ambientato 60 anni prima gli eventi con al centro Katniss Everdeen, seguendo quello che accade quando Coriolanus (Tom Blyth) deve occuparsi di Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), tributo del Distretto 12. Ad aiutarlo ci sarà anche la cugina Tigris (Hunter Schafer), e il film seguirà come il giovane affronterà la complicata situazione e gli equilibri di potere esistenti a Panem.

La sinossi svela: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City."

"Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente."