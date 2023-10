Hunger Games: Il canto della rivolta, il regista 'si pente' di aver diviso il film in due parti

Francis Lawrence, il regista di Hunger Games: Il canto della rivolta, dice di aver capito perché dividere il film in due parti è stato frustrante per i fan e si pente di averlo fatto.

Il regista di Hunger Games: Il canto della rivolta si è completamente pentito di aver diviso il film in due parti. Francis Lawrence ha diretto tre capitoli del franchise: nel 2013 Hunger Games: la ragazza di fuoco, nel 2014 Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 e nel 2015 Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2. Guardando al passato, Lawrence comprende le reazioni contrastanti dei fan suscitate dalla decisione di aver diviso l'ultimo capitolo della saga in due parti. "Me ne pento completamente. Lo penso davvero. Non sono sicuro che tutti se ne pentano, ma io sicuramente sì", ha dichiarato il regista a People.

"Quello che ho capito a posteriori - e dopo aver ascoltato tutte le reazioni e aver sentito l'ira dei fan, dei critici e delle persone che si sono divise - è che deve essere stato molto frustrante per loro. In un episodio televisivo, se c'è un cliffhanger, bisogna aspettare una settimana oppure si può fare il binge e poi vedere l'episodio successivo. Ma far aspettare un anno, credo sia sembrato poco sincero. Le nostre intenzioni non erano quelle di essere insinceri" ha detto Lawrence durante l'intervista.

Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1: Jennifer Lawrence con Julianne Moore in una scena del film

Il regista noto per Constantine ha concluso aggiungendo che dividere in due parti il film ha avuto comunque i suoi vantaggi: "In realtà siamo riusciti a cavare dal libro più cose di quanto abbiamo fatto negli altri capitoli della saga, perché si arriva a quasi quattro ore di film per l'adattamento del libro finale. Ma, capisco e comprendo come questo abbia frustrato le persone".

Francis Lawrence torna a dirigere un capitolo della saga nel nuovo film prequel Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, ambientato 64 anni prima della trilogia originale. Il film, che ha stabilito un nuovo record di durata per il franchise, segue le vicende di un giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth) mentre viene incaricato di fare da mentore al tributo femminile del Distretto 12 Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) durante la decima edizione degli Hunger Games. L'indifferenza lascia presto il posto all'amore tra Coriolanus e Lucy Gray sullo sfondo brutale dei giochi. La ballata dell'usignolo e del serpente uscirà nelle sale il 17 novembre.