Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, durata record per il prequel del franchise

Secondo Games Radar la durata officiale di La ballata dell'usignolo e del serpente sarà di 156 minuti, ovvero 2 ore e 36 minuti, numeri che renderebbero il prequel il film più lungo del franchise di Hunger Games. Questo record è stato precedentemente detenuto per un decennio da La ragazza di fuoco (2013), che dura 146 minuti. Entrambi i film sono diretti da Francis Lawrence, noto per aver realizzato Io sono leggenda e Constantine.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente avrà un sequel? La risposta del regista

La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: la prima foto dei protagonisti

La ballata dell'usignolo e del serpente

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è scritto da Michael Lesslie e Michael Arndt e tratto dall'omonimo romanzo best-seller prequel di Suzanne Collins. La sinossi svela: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione, poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza, dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente."

Il giovane Coriolanus è interpretato da Tom Blyth, mentre la protagonista femminile Lucy Gray Baird è interpretata da Rachel Zegler. La ballata dell'usignolo e del serpente uscirà nelle sale il 17 novembre.