Hunger Games, Austin Butler: "Ho fatto il provino per Peeta, ma non avevo capito niente"

Austin Butler non aveva chiara la storia di Hunger Games quando ha sostenuto il provino per un ruoli principali dello young adult.

Austin Butler avrebbe potuto affiancare Jennifer Lawrence e Luke Hemsworth nella saga di Hunger Games. La star di Elvis ha confessato di aver sostenuto il provino per il ruolo di Peeta, ma la cosa non avrebbe funzionato, come ha rivelato a BuzzFeed Celeb spiegando:

"Ho fatto l'audizione per Hunger Games e non ci ho capito niente. Non ho neppure ricevuto un callback. Come si chiama il personaggio, Peeta?"

Austin Butler non sembra essere rimasto troppo deluso tanto che ha definito "grandiosa" la performance di Josh Hutcherson, l'attore che ha ottenuto il ruolo.

Austin Butler in una scena di The Bikeriders

Hunger Games: la saga continua

Hunger Games, uscito nel 2012, è stato un successo di pubblico tanto da incassare 694 milioni, dando vita a una lucrosa saga. La storia distopica, che immagina un mondo in cui i cittadini sono costretti a combattere pubblicamente fino alla morte, vede protagonista Jennifer Lawrence nei panni dell'eroina Katniss Everdeen, mentre Liam Hemsworth interpreta Gale Hawthorne. Basato sulla serie di romanzi young adult di Suzanne Collins, il film ha generato tre sequel e un prequel, con un ulteriore capitolo attualmente in lavorazione.

All'epoca in cui uscì il primo Hunger Games, Butler recitava da circa sei anni, dopo il debutto da professionista in Hannah Montana. Aveva appena terminato il suo arco narrativo nella serie Freeform Switched at Birth e stava per iniziare le riprese del prequel di Sex and the City, The Carrie Diaries, dove interpretava l'interessa amoroso della giovane Carrie, Sebastian Kydd. A permettergli di fare il grande salto sarebbe stato poco dopo Quentin Tarantino, ingaggiandolo per il suo omaggio a Hollywood, C'era una volta a.. Hollywood.