Hunger Games: il nuovo prequel Sunrise on the Reaping diventerà un film, ecco la data di uscita nelle sale

Lionsgate ha annunciato che continuerà la saga cinematografica di Hunger Games con Sunrise on the Reaping, il nuovo prequel scritto da Suzanne Collins.

Dopo poche ore dall'annuncio della pubblicazione di un nuovo romanzo della saga firmato da Suzenne Collins, Lionsgate ha confermato la produzione di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, in arrivo nelle sale il 20 novembre 2026.

A occuparsi della regia, inoltre, potrebbe essere nuovamente Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa dei precedenti quattro lungometraggi.

I dettagli del nuovo progetto

Il team che ha portato al successo nelle sale la saga di Hunger Games collaborerà anche alla produzione del nuovo prequel, a partire da Nina Jacobson e Brad Simpson, che avevano lavorato con Lionsgate agli adattamenti dell'opera di Suzanne Collins fino al 2012.

Il romanzo che sarà alla base del nuovo lungometraggio sarà messo in vendita a partire dal 18 marzo 2025 e la scrittrice ha anticipato che tra le pagine si affronterà l'idea di sottomissione implicita di David Hume, mostrando come sia facile che il potere finisca nelle mani di poche persone.

Collins, dopo l'annuncio del nuovo prequel prodotto da Lionsgate, ha dichiarato: "Fin dall'inizio la Lionsgate è stata una casa e una partner meravigliosa per la saga di Hunger Games, e sono davvero entusiasta nel collaborare con Adam e il team mentre portiamo questa prossima storia nei cinema nel 2026".

I precedenti film della saga hanno incassato in totale ben 3,3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Cosa racconterà Sunrise on the Reaping

Woody Harrelson nel ruolo di Haymitch

La storia del prossimo film è ambientata 24 anni prima degli eventi al centro della trilogia con star Jennifer Lawrence nel ruolo di Katniss Evergreen.

Al centro della trama ci sarà la Cinquantesima edizione degli Hunger Games che sono stati vinti da Haymitch Abernathy, l'unico vincitore del Distretto numero 12 prima dell'entrata in scena di Katniss e Peeta Mellark, ruolo che era stato affidato a Josh Hutcherson.

Haymitch diventerà poi un mentore proprio per i due giovani che lottano per sopravvivere e nei film aveva avuto il volto di Woody Harrelson.