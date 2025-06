Hunger Games, Joseph Zada sul ruolo di Haymitch: "Sono tremendamente nervoso"

Joseph Zada avrà il ruolo di Haymitch Abernathy nel film prequel di Hunger Games tratto dal romanzo L'alba sulla mietitura scritto da Suzanne Collins.

L'attore, che prossimamente sarà star anche dell'adattamento di We Were Liars, libro scritto da E. Lockhart, prodotto per Prime Video ha condiviso qualche dettaglio della sua reazione dopo aver ottenuto l'importante ruolo nel film diretto da Francis Lawrence.

La reazione dell'attore al suo coinvolgimento in Hunger Games

L'attore Joseph Zada, intervistato da Deadline, ha parlato del film di Hunger Games intitolato Sunrise on the reaping (L'alba sulla mietitura) dichiarando: "Ho visto gli script. Non posso dire nulla".

Il futuro interprete di Haymitch ha quindi aggiunto: "Ho già letto il libro due volte".

Tra le pagine dell'opera scritta da Suzanne Collins si racconta quello che accade al giovane Abernathy quando, nel giorno del suo compleanno, viene scelto come tributo e 'condannato' a partecipare agli Hunger Games. Nella trilogia originale il personaggio è invece il mentore di Katniss e Peeta, i protagonisti interpretati da Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson.

Zada ha sottolineato: "Sono un fan davvero, davvero grande di tutto quello che riguarda la saga, dell'intero cast e di tutte le persone coinvolte. Sono così tremendamente nervoso".

Il cast del prequel

Il film diretto da Francis Lawrence arriverà nei cinema americani il 20 novembre 2026. Tra i protagonisti ci saranno inoltre Whitney Peak nel ruolo di Lenore Dove Baird, Mckenna Grace nel ruolo di Maysilee Donner, Jesse Plemons nel ruolo di Plutarch Heavensbee, e Kieran Culkin che sarà Caesar Flickerman.

Il gruppo di interpreti comprende anche Maya Hawke nel ruolo di Wiress, Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Beetee, Lili Taylor nel ruolo di Mags, Ben Wang nel ruolo di Wyatt, Elle Fanning nel ruolo di Effie Trinket e Ralph Fiennes nel ruolo del Presidente Snow. Molly McCann sarà Louella, mentre Iona Bell interpreterà la sua sosia assegnata al Campidoglio, Lou Lou.