Hunger Games: Glenn Close e Billy Porter nel cast del prequel L'alba sulla mietitura

Nel cast del film prequel di Hunger Games tratto dal romanzo L'alba sulla mietitura ci sarà anche l'attrice Glenn Close.

Lionsgate, condividendo i dettagli dei ruoli affidati alle star, ha inoltre annunciato l'arrivo tra gli interpreti di Billy Porter.

Gli arrivi nel cast

Nel film Hunger Games: L'alba sulla mietitura, che racconterà la storia di Haymitch Abernathy, Glenn Close avrà il ruolo di Drusilla Sickle, che si occupa dei tributi del Distretto 12. Billy Porter, invece, avrà la parte di Magno Stift, il marito della donna e stilista dei giovani che sono coinvolti nei giochi mortali.

Pose: un'immagine di Billy Porter

Nina Jacobson, produttrice del film, ha dichiarato: "Glenn Close è una Drusilla da sogno. Porta così tanto del suo intelletto e della sua immaginazione in ogni ruolo, creando personaggi che sono indimenticabili e iconici. Penso che Glenn e Francis si divertiranno nel portare Drusilla dalla pagina allo schermo".

Parlando di Billy Porter, invece, il comunicato dichiara: "Billy è uno di quei rari performer che sanno stupire e devastare in egual misura sul palco e sullo schermo. Mi ha lasciato un'impressione indelebile quanto abbiamo lavorato insieme a Pose, come attore e come essere umano. Delineare il cast per questo film è stato come vincere la lotteria ogni volta che uno dei nostri idoli ci ha detto di sì".

Gli interpreti del prequel di Hunger Games

Il cast del film è particolarmente ricco di star: oltre al protagonista Joseph Zada, tra gli interpreti ci saranno infatti anche Whitney Peak, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Lili Taylor, Ben Wang, Ralph Fiennes, Elle Fanning e Kieran Culkin.

Francis Lawrence tornerà alla regia di un film della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Billy Ray. Il prequel della storia di Katniss Everdeen arriverà nei cinema americani il 20 novembre 2026.