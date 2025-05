Hulk farà finalmente ritorno in Avengers: Doomsday e Secret Wars, ma in quale versione?

Da diversi progetti ormai non abbiamo più notizie del Bruce Banner di Mark Ruffalo, ma buone notizie arrivano dai prossimi crossover in arrivo

Quando è stato rivelato attraverso un video live il cast di Avengers: Doomsday mancavano molti nomi importanti tra i personaggi già apparsi in passato. Tra questi, uno dei Vendicatori originali, Bruce Banner, alias l'Incredibile Hulk.

Mark Ruffalo interpreta lo scienziato dal film The Avengers del 2012 e i presunti concept art trapelati per Secret Wars lo mostrerebbero in quella che dovrebbe essere la sua versione Greenland di Battleworld insieme a She-Hulk e Skaar. Tuttavia, il nome di Ruffalo non è comparso sul retro di una sedia nel casting reveal dei Marvel Studios e nemmeno quello di Tatiana Maslany.

L'ultima volta che abbiamo visto Banner, il suo braccio era guarito dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Dopo aver aiutato ad addestrare sua cugina, Jennifer Walters/She-Hulk, il Golia Verde ha incontrato suo figlio, Skaar. Purtroppo, la breve introduzione di questo personaggio nel finale di She-Hulk: Attorney at Law non ha di certo ottenuto il favore dei fan.

Il ritorno dell'Avenger originale previsto in Doomsday e Secret Wars

She-Hulk: Attorney at Law - una foto di scena della serie

I Marvel Studios potrebbero certamente trovare un modo per riportare sullo schermo il personaggio di Bruce Banner, naturalmente, ma Alex Perez di The Cosmic Circus sembra saperne di più e riporta che l'attore riprenderà i panni di Hulk in entrambi i crossover in arrivo sui Vendicatori.

Captain America: Brave New World

Anche se c'era da aspettarselo, è bello sapere che c'è un posto in entrambe le storie per Hulk. Nelle sue ultime apparizioni, Banner è rimasto nel suo personaggio di "Professor Hulk", ma c'è la possibilità che questi film lo vedano di nuovo diventare la bestia che tutti conosciamo o, se siamo davvero fortunati con il Multiverso in ballo, il Maestro potrebbe entrare nella mischia.

Allo stato attuale, nel MCU esistono almeno quattro versioni di Hulk: l'Hulk Rosso, che è vivo e vegeto prigioniero del Raft, Abominio, il Capo e Amadeus Cho, il cui debutto era previsto in Captain America: Brave New World ma è stato scartato, nonostante fosse presente durante i reshoots. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una battaglia globale che scatenerebbe queste versioni e portare al progetto World War Hulk.