Avengers: Doomsday, in corso le riprese di un combattimento tra il Dottor Destino e un popolare eroe [SPOILER]

Sono in corso presso i Pinewood Studios inglesi le riprese di Avengers: Doomsday, attesissimo ritorno dei Vendicatori Marvel che vedrà il ritorno della star Robert Downey Jr. in un ruolo inedito da villain e dei fratelli Russo alla regia. Nonostante la strategia anti-spoiler messa in atto dai registi per proteggere la lavorazione dell'atteso cinecomic, un primo colpo di scena sarebbe stato anticipato dallo scooper MTTSH.

Secondo l'insider sarebbe in corso di lavorazione una scena di combattimento che vede contrapposti Dottor Destino (Robert Downey Jr.) e Magneto (Sir Ian McKellen). Questa voce confermerebbe precedenti rumor che parlavano di riprese della X-Mansion, magione in cui si rifugiano i mutanti, sotto assalto.

I personaggi di Dottor Destino e Magneto si sono incrociati diverse volte nei fumetti, ma nonostante qualche acceso scambio di battute di solito si guardano con rispetto reciproco. Magneto è un mutante incredibilmente potente e si potrebbe supporre che la sua capacità di controllare il metallo gli conferisca un vantaggio rispetto a Destino, dotato per l'appunto di una corazza metallica. Tuttavia, la padronanza di varie arti magiche da parte del cattivo dei Fantastici Quattro renderebbe probabilmente le cose molto difficili per Magneto in uno scontro tra i due.

Purtroppo, la sicurezza sul set è massima ed è praticamente impossibile per i paparazzi rubare scatti degli attori in azione. Un nuovo video di UnBoxHD mostra solo alcune riprese col drone di schermi blu installati sul set.

Quali sorprese ci attendono in Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale a maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars a maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno ritorno nell'MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"Poter creare storie ed esplorare personaggi dell'Universo Marvel ha realizzato un sogno che coltivavamo da una vita e abbiamo scoperto un forte legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l'intero team Marvel per portare questa epica avventura narrativa verso nuovi e sorprendenti orizzonti, sia per i fan che per noi stessi", hanno dichiarato i fratelli Russo durante il panel Marvel del San Diego Comic-Con 2024.