Hugh Jackman: lo speciale video sui film della star di Wolverine

In occasione dell'uscita del film The Front Runner, noi di Movieplayer.it abbiamo deciso di omaggiare Hugh Jackman con uno speciale video interamente dedicato alla sua carriera e ai suoi film più famosi.

Il noto attore australiano inizia nel 2000 la sua carriera con un ruolo che lo accompagnerà per quasi due decadi, stiamo parlando ovviamente del mutante Wolverine in X-Men di Bryan Singer. Il mitico personaggio verrà interpretato da Hugh Jackman in altri nove film, compresi due cameo in X-Men: l'inizio e X-Men: Apocalisse, mentre è con Logan - The Wolverine nel 2017 che dirà ufficialmente addio con uno straziante finale al suo alter-ego più famoso.

Oltre al lavoro con la Marvel in casa Fox, Jackman è interprete di numerosi successi, bilanciando le proprie scelte tra film di puro intrattenimento come Van Helsing o Codice: Swordfish e lavorando con autori quali Woody Allen in Scoop, Darren Aronofsky in L'albero della vita e Christopher Nolan in The Prestige. Nel 2012, invece, dimostra di avere anche uno straordinario talento nel cantare collaborando insieme a Tom Hooper e ad un cast stellare nel musical hollywoodiano Les Misérables. L'anno dopo è la volta dello splendido thriller Prisoners diretto da Denis Villeneuve, mentre più recentemente lo abbiamo visto protagonista del musical The Greatest Showman e del biopic sportivo Eddie the Eagle - Il coraggio della follia.

In quasi vent'anni di grande spettacolo Hugh Jackman ha dimostrato di essere un talento raro e di poter interpretare qualsiasi ruolo. Quindi, senza perdere altro tempo, vi lasciamo al nostro sentito omaggio all'unico ed inimitabile Logan, ecco il filmato: