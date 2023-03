Hugh Jackman e il regista di Deadpool 3 insieme, Ryan Reynolds replica: "Disgustoso"

Continua l'ironica faida sul web per le due star che finalmente torneranno a condividere lo schermo nel prossimo capitolo di Deadpool, il primo inserito nel MCU.

Nelle ultime ore, Hugh Jackman ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre brinda insieme a Shawn Levy, regista di Deadpool 3 di cui presto inizieranno le riprese. Non è tardato ad arrivare il solito commento sarcastico di Ryan Reynolds.

"Trascorrendo del tempo di qualità con l'incredibile Shawn Levy e, se devo essere sincero... parlare alle SUE spalle" ha scritto Hugh Jackman nel post. Nella foto è in piedi accanto a Shawn Levy, con entrambi che tengono in mano dei bicchieri di vino. Naturalmente, Ryan Reynolds non è nei paraggi, il che rende più facile parlare male della star di Deadpool.

Infatti, il suo commento sotto il post rilancia ancora una volta la divertente faida social che tiene impegnate ironicamente le due star. "Disgustoso", è stato il commento di Reynolds. Il post arriva dopo che Reynolds aveva incolpato Jackman per X-Men - Le origini: Wolverine, definito dall'attore "spazzatura".

Ricordiamo che a breve inizieranno le riprese di Deadpool 3, il primo film del franchise che sarà in continuità con il Marvel Cinematic Universe. L'uscita è fissata per l'8 novembre 2024.