Hugh Jackman sarà ancora Wolverine in un nuovo film dei Marvel Studios post Secret Wars?

Sappiamo bene che dopo la conclusione della Saga del Multiverso con Avengers: Secret Wars, il Marvel Cinematic Universe subirà un leggero reboot che darà il via alla Saga dei Mutanti e ora un nuovo rumor sembra indicare che avremo un nuovo film con al centro Wolverine.

Stando a quanto riportato dalla nota insider di settore, MyTimeToShineHello, sembra che Hugh Jackman non solo riprenderà i panni di Logan in Secret Wars ma anche in un nuovo film da solista che sarebbe attualmente in fase di sviluppo ai Marvel Studios.

Il reboot di Jake Schreier dovrebbe uscire nel 2028, il che significa che la prima ondata di attori sarà quasi certamente stata scelta entro questa data il prossimo anno. I Marvel Studios hanno probabilmente grandi progetti per i mutanti che si estenderanno a vari spin-off della serie cinematografica principale sul grande e piccolo schermo.

Gli indizi concreti sul futuro di Wolverine

È stato riportato più volte che Hugh Jackman tornerà dopo Doomsday e Secret Wars, e non c'è davvero nulla che gli impedisca di interpretare Logan per il prossimo decennio o più (soprattutto se Dafne Keen si unirà a lui nei panni di X-23).

Vedremo, ma molte persone sono convinte che i Marvel Studios si stiano già preparando per un nuovo progetto su Wolverine dopo che è stata individuata una nuova registrazione a nome Wolverine presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti che riguarda specificamente il marchio registrato per film e televisione.

Questo non significa necessariamente che il progetto su Wolverine sia imminente, anche se saremmo sorpresi se il personaggio non fosse protagonista di una nuova avventura solista entro il 2029 al più tardi. Per ora, Disney e Marvel Studios potrebbero semplicemente stare coprendo le loro prossime carte.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Hugh Jackman ha più volte ribadito il suo ritorno

Intervistato recentemente, Jackman non ha mai chiuso le porte al suo ritorno: "Non sembra la fine", ha confessato l'attore: "Dopo Logan sembrava davvero la fine", ha spiegato Jackman. "In realtà, avevo bisogno di rivendicarlo come la fine, perché credevo davvero in alcune cose che volevo per quel film, e ho dovuto lottare per esse. Dovevo dire: 'Questa è l'ultima volta che lo faccio'".

Le cose sono cambiate con Deadpool: "Poi, quando ho visto Deadpool, ho pensato a 48 Ore con Eddie Murphy e Nick Nolte. Ma cercavo di reprimere tutto. 'Ho detto a tutti che ho finito. Non sono uno di quei tipi' mi dicevo", ha continuato Jackman. "Poi ho pensato: 'Sapete che c'è? Cambio idea. Non è poi così grave. Non dirò nemmeno che mi dispiace'. Ed è stato fantastico".