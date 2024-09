Avengers: Secret Wars, nel film ci saranno Tobey Maguire e Hugh Jackman?

Iniziano a farsi insistenti le voci sui possibili attori che saranno presenti in Avengers: Secret Wars, fra tutti in particolar modo i rumor su Hugh Jackman e Tobey Maguire

Secondo dei nuovi rumor, i Marvel Studios potrebbero essere al lavoro per riportare sul grande schermo, in Avengers: Secret Wars, le icone dei film Marvel precedenti all'MCU. Alcune delle quali hanno recentemente fatto il loro grande ritorno nei film precedenti, ma per questo nuovo film sugli Avengers, sarà un ritorno in grande stile.

Nei quasi tre anni trascorsi da Spider-Man: No Way Home, si è registrato un boom di attori che hanno ripreso i ruoli dei supereroi dei decenni passati, sia per camei che per parti più importanti. In particolare, Wolverine, interpretato da Hugh Jackman, è stato uno dei protagonisti di Deadpool & Wolverine quest'estate. Quindi la possibilità di ulteriori apparizioni non è esclusa visto il grande successo avuto dalla pellicola.

Avengers: Secret Wars, molti grandi ritorni nel film?

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Un nuovo report di The Cosmic Circus ha discusso la possibilità di vedere lo Spider-Man di Tobey Maguire, Wolverine di Hugh Jackman ed il Ghost Rider di Nicholas Cage come possibili comparse in Avengers: Secret Wars. Alex Perez di The Cosmic Circus ha scritto che, a quanto si dice, la Marvel stia facendo tutto ciò che è in suo potere per riunire Maguire e Jackman in Secret Wars, insieme ad altre grandi interazioni tra personaggi storici Marvel.

L'insider ha aggiunto che le apparizioni sarebbero state significative, piuttosto che di solo una sequenza buttata lì di qualche minuto. Questo supponendo che le notizie riguardante Avengers: Secret Wars siano vere:

"Peter Parker di Tobey Maguire con Wolverine di Hugh Jackman sarà probabilmente il sogno di ogni fan della Marvel in vista di Secret Wars e so che stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per rendere questa interazione e altre interazioni con i personaggi tradizionali una realtà, ma deve essere qualcosa di significativo come quando abbiamo visto la Resistenza in Deadpool e Wolverine, non solo una sequenza buttata lì che dovrebbe essere una tantum."

Avengers e X-Men: Quale futuro attende i prossimi cinecomics Marvel e Fox?

Perez ha anche riferito che si sta discutendo l'ipotesi di coinvolgere Spider-Man di Maguire e Ghost Rider di Cage. A quanto si dice l'idea è di farli apparire almeno in Secret Wars.

Non si citano fonti specifiche per queste segnalazioni, ma si sottolinea con enfasi che ciò che sente "al momento sono solo idee che stanno buttando lì per questi film", poiché Avengers: Secret Wars è troppo lontano dall'uscita per sapere qualcosa di specifico con certezza:

Una fanart che immagina il multiverso con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire

"Voglio chiarire che tutte queste interazioni sono attualmente solo idee che stanno buttando lì per questi film. Finché non ci avvicineremo alle uscite, non è qualcosa che può essere facilmente confermato che accadrà con così largo anticipo."

Avengers: Secret Wars uscirà il 7 maggio 2027.