Deadpool & Wolverine, Taylor Swift trolla Ryan Reynolds lodando Hugh Jackman

Taylor Swift ha condiviso online un post per promuovere l'uscita nelle sale di Deadpool & Wolverine, cogliendo l'occasione per prendere in giro Ryan Reynolds.

L'amicizia tra Taylor Swift e la coppia composta da Ryan Reynolds e Blake Lively ha portato a lungo ad alimentare le ipotesi, più volte smentite, di una sua partecipazione a Deadpool & Wolverine.

La star della musica non ha però perso l'occasione per promuovere il film e ha condiviso un post molto ironico per "trollare" l'interprete di Wade Wilson.

L'ironico post della star

Su Instagram, infatti, Taylor Swift ha condiviso tra le sue stories una foto di gruppo che la ritrae insieme al regista Shawn Levy, Blake Lively, Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

La star ha quindi accompagnato lo scatto scrivendo: "Nel corso degli ultimi anni ho visto uno dei miei migliori amici in questo pianeta mettere ogni parte del suo cuore, la sua anima, il suo sudore, il tempo, l'energia, le battute, dolore, gioia, ribellione, oscurità e magia in questo film. Ha creato uno dei migliori lavori della sua vita e questo film sembra come un vero portale della gioia, una folle fuga dalla realtà e un sandwich di addominali. Non so come ci sia riuscito".

Taylor ha però dimostrato il suo senso dell'umorismo aggiungendo: "Ma quello è semplicemente Hugh per voi! Questi altri tizi a caso si sono inseriti nella foto ed eravamo troppo gentili per chiedere che se ne andassero. Un saluto a Wade Wilson, ovvero il donatore di sperma dei miei figliocci".

Swift ha inoltre condiviso il link per poter prenotare i biglietti per le proiezioni del film Deadpool & Wolverine, in arrivo negli Stati Uniti tra poche ore, di cui potete leggere la nostra recensione.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds chiarisce "una volta per tutte" le teorie di un cameo su Taylor Swift

Il lato "nascosto" di Taylor

Ryan, proprio alcuni giorni fa, aveva svelato che la cantante è una delle persone più divertenti che conosca, anche se non mostra spesso a tutti questo suo lato più "leggero".

La star canadese aveva inoltre aggiunto che, proprio per questo motivo, sarebbe un'erede perfetta per il ruolo di Deadpool se lui decidesse di abbandonare il personaggio.