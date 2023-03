Hugh Grant: "Quentin Tarantino ha proibito i cellulari sul set e le persone scop**o. Così mi è stato detto"

Secondo Hugh Grant, l'abolizione dei cellulari sui set favorirebbe il contatto umano, anche di tipo sessuale, come accadrebbe sui set dei film di Quentin Tarantino.

Durante la sua apparizione nello show di Stephen Colbert, la star di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, da domani nei cinema italiani, ha affermato di ritenere che i set cinematografici siano "strani" perché le persone non sono così vicine come una volta.

"Sai, ai vecchi tempi, alla fine della seconda settimana, tutti si ubriacavano la sera, andavano a cena, si innamoravano l'uno dell'altro e tutto il resto. E tutto ciò si è fermato a causa dei telefoni. Davvero, tutti tornano a casa e guardano Twitter. È così triste."

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Hugh Grant in una scena del film

Hugh Grant, che ha ammesso di essere terrorizzato di giocatori di ruolo e anche dalla collega Michelle Rodriguez, ha spiegato che a suo parere, senza telefoni cellulari, le relazioni sessuali sarebbero incentivate:

"Quentin Tarantino proibisce i telefoni dai set e ha anche ragione, e le persone lì si scopano a vicenda. O almeno così mi è stato detto."

Il discorso è caduto poi sull'avvenenza del cast maschile di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri che, oltre a Hugh Grant, include Chris Pine e Regé-Jean Page.

"Page ha detto che fare questo film gli ha dato il miglior culo della sua carriera perché il combattimento con la spada richiede così tanti squat. Quanti squat hai dovuto fare tu?" ha chiesto Colbert. E Hugh Grant: "Molti. Anche io ho un sedere incredibile, in realtà".