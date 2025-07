Hugh Grant che dorme a Wimbledon è già meme: "Il pisolino più costoso della storia dell'umanità..."

Il caldo e la stanchezza (o la noia) hanno giocato un brutto scherzo alla star di Bridget Jones, prontamente trasformata in meme per colpa del sonnellino pomeridiano in mondovisione.

I quarti di finale di Wimbledon non devono essere sembrati particolarmente emozionanti a Hugh Grant. Le immagini del divo inglese appisolato davanti all'incontro di tennis hanno fatto il giro del mondo suscitando le reazioni dei fan e trasformandosi rapidamente in un meme.

Mentre le telecamere inquadravano ripetutamente Grant, seduto alle spalle della Regina Camilla, gli spettatori a casa hanno notato che l'attore si era addormentato. Quale occasione migliore per trasformare il costosissimo pisolino in uno spassoso meme?

Il pubblico più informato non ha mancato di notare che la star di Bridget Jones e Quattro matrimoni e un funerale ha schiacciato un pisolino non solo nel tempio del tennis inglese, ma addirittura nell'esclusivo Palco Reale, che contiene 74 posti a sedere su invito solitamente occupati da membri delle famiglie reali, capi di stato, star del tennis e altre celebrità di spicco. Non sono mancate, dunque, le critiche degli spettatori, frustrati dalla vista del divo seduto in uno dei posti più ambiti per poi cadere addormentato durante l'evento.

La reazioni degli spettatori

In molti hanno puntato il dito contro il comportamento di Hugh Grant durante l'incontro tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli vinto, per la cronaca, da Djokovic in quattro set.

E mentre il web si riempiva di divertenti meme, c'è chi non ha mancato di notare che quello dell'attore è stato "uno dei pisolini più costosi della storia dell'umanità" proprio per via dell'esclusiva location e del costo dei biglietti di Wimbledon, che si aggira sulle 700 sterline.

Mentre alcuni utenti hanno ironizzato bonariamente sulla stanchezza dell'attore 64enne, altri si sono chiesti perché fosse stato invitato nell'area esclusiva, se non voleva seguire l'incontro. "Perché presentarsi se poi si finisce per dormire?", ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: "Ci sono appassionati di tennis che darebbero qualsiasi cosa per sedersi lì, e Hugh Grant sta facendo un pisolino".

