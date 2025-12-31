Love Actually, Hugh Grant chiese a Emma Thompson: "Non è la cosa più psicotica che abbiamo mai fatto?"

Hugh Grant e Emma Thompson sono due delle star britanniche più amate e hanno lavorato insieme in diverse occasioni. Uno dei film più famosi che girarono entrambi è Love Actually - L'amore davvero, commedia corale natalizia di Richard Curtis.

Nonostante il successo incredibile del lungometraggio, Hugh Grant, con la sua proverbiale ironia british chiese a Emma Thompson se quel film che stavano girando non fosse la cosa più psicotica che avessero mai girato nella loro carriera.

La domanda di Hugh Grant a Emma Thompson

A ricordare l'aneddoto è stata l'attrice in un video realizzato per GQ nel quale ha ripercorso la propria carriera: "Ricordo di averlo presentato a New York, e avevo appena fatto La forza della mente con Mike Nichols, che non è affatto una rom-com, ed è qualcosa di molto serio e triste" ha dichiarato Thompson, che in quel film interpreta una donna che lotta contro un cancro alle ovaie.

Emma Thompson in una scena di Love Actually

"E sono andata alla première di quello e poi alla première di Love Actually, e Hugh Grant è arrivato alle mie spalle e mi ha detto: 'È la cosa più psicotica che abbiamo mai fatto?'" ha ricordato Thompson ridendo "E io ho risposto: 'Beh, lo dirà il tempo'".

Il legame di Emma Thompson con Hugh Grant e il ruolo in Love Actually

Nel film di Richard Curtis, Hugh Grant interpreta David, il nuovo Primo Ministro britannico mentre Emma Thompson è Karen, sua sorella, e sposata con Harry (Alan Rickman): "[Hugh Grant] È stato mio fratello, il mio amante, una sorta di marito, qualcuno per cui ho fatto la serva in Quel che resta del giorno" ha detto Thompson "Abbiamo fatto così tante cose insieme. Ed è sempre stata una relazione completamente diversa".

L'attrice ha parlato anche del suo ruolo in Love Actually - L'amore davvero, una donna che scopre l'infedeltà del marito: "È stato facile, in realtà, farlo. Sapevo cosa significasse avere il cuore spezzato. Quindi non è stato difficile. Era proprio quella cosa che capisco così bene delle persone che piangono e poi però non vogliono piangere e devono nasconderlo. Non c'è donna che non sappia cosa significa, soprattutto se ha dei figli".