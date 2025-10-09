Taylor Swift, il fidanzato Travis Kelce scambiò la moglie di Hugh Grant per una star di Hollywood

La popstar americana ha raccontato un divertente aneddoto dell'anno scorso che riguarda il partner e una sua gaffe durante l'Eras Tour.

Nel giugno 2024, Hugh Grant partecipò al secondo concerto londinese dell'Eras Tour di Taylor Swift, e all'epoca il fidanzato della popstar Travis Kelce confuse la moglie della star di Notting Hill con una attrice di Hollywood.

A raccontare l'aneddoto è stata proprio Taylor Swift nel corso della sua partecipazione a Late Night with Seth Meyers, nella puntata di mercoledì 8 ottobre.

Travis Kelce fece una gaffe con Hugh Grant e la moglie

Durante il concerto, Hugh Grant incontrò Travis Kelce nell'area Vip, che incontrò anche la moglie dell'attore, Anna Elisabet Eberstein, scambiandola per Greta Gerwig.

Primo piano di Hugh Grant in The Regime

Kelce la elogiò per il suo film preferito, Barbie, e fece anche una battuta sul celebre brano I'm Just Ken. Soltanto dopo l'esibizione di Swift, Travis Kelce scoprì che la donna a cui si era rivolto era in realtà la moglie di Grant. Il giocatore di football raccontò alla moglie di aver visto ballare molto vicini Grant e Gerwig, sottolineando la forte intesa tra i due e pensando che stessero lavorando ad un film insieme.

Soltanto dopo, Travis Kelce e Taylor Swift si accorsero di quanto accaduto: la persona accanto a Hugh Grant non era altro che sua moglie Anna Elisabet Eberstein e non Greta Gerwig.

Il tweet di Hugh Grant per Taylor Swift e Travis Kelce

Il giorno dopo il concerto, Hugh Grant pubblicò un tweet in cui ringraziò Taylor Swift e il fidanzato Travis Kelce: "Cara Taylor Swift, il tuo spettacolo è incredibile e il tuo team è fantastico e molto ospitale" scrisse Grant prima di aggiungere un commento su Kelce, definito "un fidanzato eccellente, anche se gigantesco" e concludendo con l'hashtag #TequilaShots.

Successivamente, Swift aveva risposto:"Da fan di lunga data di Hugh Grant, questo tweet è molto importante". Lo scorso 3 ottobre, Taylor Swift ha pubblicato il suo ultimo album atteso dai fan, Honey.