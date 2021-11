Hayao Miyazaki: "How Do You Live? è un'epica storia fantasy"

Il regista Hayao Miyazaki ha parlato del suo nuovo film How Do You Live? descrivendolo come un'epica storia fantasy.

Hayao Miyazaki ha parlato del suo nuovo film How Do You Live? realizzato per lo Studio Ghibli rivelando nuovi dettagli del lavoro in corso sul progetto.

Un'intervista rilasciata dal regista al The New York Times riporta le dichiarazioni del maestro del cinema sottolineando che si tratta di "un'epica storia fantasy".

Il lungometraggio è un adattamento del popolare romanzo del 1937 e racconterà la storia che ha come protagonista un quindicenne di Tokyo, immaturo per la sua età e con una passione per i guai, il cui padre è morto recentemente.

How do you live? dovrebbe essere l'ultimo filom diretto da Hayao Miyazaki, che ha dichiarato che lo sta realizzando "perché non ho una risposta", e la lunga attesa è legata al fatto che il maestro dell'animazione vuole che ogni fotogramma sia disegnato a mano, approccio che richiede quasi un mese per completare un minuto. Il filmmaker ha sottolineato nella nuova intervista: "Credo che lo strumento dell'animatore sia la matita".

Studio Ghibli ha però debuttato nel mondo dell'animazione realizzata in digitale con Earwig e la strega, diretto da Goro Miyazaki, il figlio di Hayao, che aveva dichiarato: "Ho visto animatori che disegnano a mano, e hanno un immenso talento e hanno compiuto un lavoro grandioso al di fuori di Studio Ghibli, fare fatica a causa della pressione legata alle aspettative. Quindi usare gli effetti digitali è stato per noi un modo positivo per poter realizzare un film senza sentire la pressione causata dal confronto con le opere precedenti".