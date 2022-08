House of the Dragon, Steve Toussaint contro i razzisti "Felici con un drago volante, ma non con un nero ricco"

L'interprete di House of the Dragon Steve Toussaint polemizza con gli spettatori razzisti che non vedono di buon occhio la presenza di un personaggio nero ricco come il suo Lord Corlys Velaryon.

La star di House of the Dragon, Steve Toussaint, che interpreta Lord Corlys Velaryon alias "The Sea Snake" nella serie, ha criticato gli spettatori del prequel de Il trono di spade che hanno contestato il suo casting accusandoli di razzismo.

"Sembra molto difficile da mandar giù per le persone", ha detto Toussaint in un'intervista a Men's Health. "Sono felici con un drago che vola. Sono felici con i capelli bianchi e gli occhi viola, ma un nero ricco? Questo è oltre il limite".

Sebbene Lord Corlys non sia mai esplicitamente descritto come bianco in Fuoco e Sangue di George R. R. Martin, da cui House of the Dragon è tratto, molti hanno immaginato che il personaggio avesse la pelle chiara perché i suoi antenati sono Valyrian e i suoi capelli sono descritti nel romanzo come "biondo-bianco Targaryen".

Tuttavia, come nota Steve Toussaint, coloro che ritengono che il suo casting non sia realistico in quanto afro-americano non hanno problemi ad accettare l'esistenza di draghi volanti e magia, per non parlare del fatto che gli adattamenti cinematografici spesso si discostano dalle descrizioni dei personaggi corrispondenti nel materiale originale.

"Ciò che è stato meraviglioso è che per ogni persona tossica che in qualche modo è entrata nella mia vita ce ne sono state così tante altre che sono state di supporto e mi hanno detto, 'Oh mio dio, non vedo l'ora, sarà grandioso!'" aggiunse Toussaint. "Anche quando stavamo girando alcune scene, alcuni colleghi mi hanno sostenuto dicendomi 'È fantastico avere questa rappresentazione.'"

House of the Dragon ha segnato la premiere più seguita della storia di HBO e HBO Max per una serie originale attirando 10 milioni di spettatori.

House of the Dragon ha segnato la premiere più seguita della storia di HBO e HBO Max per una serie originale attirando 10 milioni di spettatori.