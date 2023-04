House of the Dragon, alcune star de Il Trono di Spade non hanno ancora visto la serie prequel

Non tutte le star de Il Trono di Spade hanno avuto modo o voglia di vedere la serie prequel House of the Dragon, e alcune ne rivelano il perché.

House of the Dragon ha conquistato il cuore dei fan de Il Trono di Spade, anche di quelli più scettici. Ma, per un motivo o per un altro, non è ancora riuscito a fare suoi quelli di alcuni attori della serie principale.

Sembrerebbe, infatti, che alcuni interpreti della popolare serie HBO Il trono di spade non abbiano voluto dare una chance allo show prequel, o almeno, non ancora.

È il caso, ad esempio, di Nikolaj Coster-Waldau a.k.a. Jaime Lannister, che ritiene sia passato ancora troppo poco tempo dalla fine della serie madre.

"No, non ho visto House of the Dragon" ha confessato in un'intervista con EW! in occasione del suo nuovo show, The Last Thing He Told Me "Un giorno lo beccai in tv, e vidi gli opening credit. È stato un po' strano, perché la musica e la grafica erano così simili... Ma ho subito pensato 'Ah, è troppo presto. Troppo presto!'. Aspetterò almeno un paio di stagioni, così potrò fare il binge-watching e vederlo tutto. Ma so che tanti lo amano, e sono davvero felice per chi ci ha lavorato!".

House of the Dragon, le riprese della seconda stagione inizieranno prima del previsto

Se chiedete a Emilia Clarke, ovvero Danerys Targaryen, beh, lei non sembra volerne proprio sapere dei suoi avi: "Non ci riesco proprio! È troppo strano! È come se ti dicessero 'Ti va di fare un salto a questa reunion scolastica di una classe che non è la tua?'. È così che ci si sente, più o meno. E sto cercando di evitarlo".

Chi, invece, lo ha iniziato a vedere e deve in realtà continuare la visione - perché si è fermato a metà stagione - è Kit Harington (che avrà anche uno spin-off tutto suo dedicato a Jon Snow), che raccontava qualche tempo fa a THR: "Sapete, sono rimasto un po' indietro... Non perché non mi stesse piacendo, ma sono stato molto impegnato. Però riprenderò presto la visione, sono più o meno a metà stagione. Dovrò cercare di evitare il più possibile gli spoiler. È una serie grandiosa, hanno fatto davvero un lavoro brillante. Sono molto colpito".

House of the Dragon, George R.R. Martin: "Servono 40 episodi per raccontare la storia completa"

Riuscirà Kit Harington a mettersi in pari senza beccare spoiler? Nikolaj Coster-Waldau ed Emilia Clarke recupereranno mai la visione di House of the Dragon? Sono domande la cui risposta dovrà attendere... Almeno per un po'