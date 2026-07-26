Un Posto al Sole, anticipazioni 27 luglio: Marina fuori controllo, Raffaele ha una novità per Ornella

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Raffaele
NOTIZIA di 26/07/2026

Inizia una nuova settimana per gli inquilini di Palazzo Palladini, con l' episodio di lunedì 27 luglio. Per i protagonisti di Un Posto al Sole saranno giorni di tensioni, a partire da quelle tra Marina e Roberto alla relazione tra Ornella e Raffaele, che ora sembrerebbe aver raggiunto un nuovo equilibrio.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossima episodio della serie; l'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Manuela 2
Manuela

Il rapporto tra Vanni e Ornella è andato oltre la conoscenza, tanto che sempre più affascinata da Vanni, la donna ha preso in considerazione l'idea di incontrarlo di nascosto da Raffaele.
A Radio Golfo 99 è in atto lo scontro tra Ferri e Stefano Mori, di cui sarà Michele Saviani a pagare le conseguenze. Nel frattempo Marina, esasperata dalla vicinanza tra Roberto e Greta, ha messo il marito di fronte a un ultimatum.
Samuel, Micaela e Jimmy infine, hanno raggiunto Nunzio e Rossella in Calabria, dove la coppia si trova per partecipare a un congresso medico, mentre Manuela teme che l'ennesima iniziativa impulsiva della sorella possa creare nuovi problemi.

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Anticipazioni 27 luglio: Marina fuori controllo, Raffaele ha una novità per Ornella

Un Posto Al Sole Marina 2
Un posto al sole: una scena della serie Rai

Dopo una giornata segnata da forti tensioni con Roberto, accecata dalla gelosia e sempre più infastidita dall'atteggiamento di Greta che le sembra fin troppo interessata a suo marito, Marina perderà il controllo arrivando a compiere un gesto clamoroso nei confronti della sua rivale.
Ornella invece, finalmente consapevole di ciò che desidera davvero, dovrà fare i conti con i propri sentimenti, mentre Raffaele sarà molto felice di averla ritrovata e le farà una proposta destinata a sorprenderla.
Veniamo infine a Guido e Mariella, che riceveranno una visita del tutto inaspettata: quella di Alfredo, lo storico maggiordomo del barone Cotugno. L'arrivo dell'uomo li travolgerà, pronto a coinvolgere i due nei propri piani.

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