Un Posto al Sole, anticipazioni 27 luglio: Marina fuori controllo, Raffaele ha una novità per Ornella

Inizia una nuova settimana per gli inquilini di Palazzo Palladini, con l' episodio di lunedì 27 luglio. Per i protagonisti di Un Posto al Sole saranno giorni di tensioni, a partire da quelle tra Marina e Roberto alla relazione tra Ornella e Raffaele, che ora sembrerebbe aver raggiunto un nuovo equilibrio.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossima episodio della serie; l'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Il rapporto tra Vanni e Ornella è andato oltre la conoscenza, tanto che sempre più affascinata da Vanni, la donna ha preso in considerazione l'idea di incontrarlo di nascosto da Raffaele.

A Radio Golfo 99 è in atto lo scontro tra Ferri e Stefano Mori, di cui sarà Michele Saviani a pagare le conseguenze. Nel frattempo Marina, esasperata dalla vicinanza tra Roberto e Greta, ha messo il marito di fronte a un ultimatum.

Samuel, Micaela e Jimmy infine, hanno raggiunto Nunzio e Rossella in Calabria, dove la coppia si trova per partecipare a un congresso medico, mentre Manuela teme che l'ennesima iniziativa impulsiva della sorella possa creare nuovi problemi.

Anticipazioni 27 luglio: Marina fuori controllo, Raffaele ha una novità per Ornella

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Dopo una giornata segnata da forti tensioni con Roberto, accecata dalla gelosia e sempre più infastidita dall'atteggiamento di Greta che le sembra fin troppo interessata a suo marito, Marina perderà il controllo arrivando a compiere un gesto clamoroso nei confronti della sua rivale.

Ornella invece, finalmente consapevole di ciò che desidera davvero, dovrà fare i conti con i propri sentimenti, mentre Raffaele sarà molto felice di averla ritrovata e le farà una proposta destinata a sorprenderla.

Veniamo infine a Guido e Mariella, che riceveranno una visita del tutto inaspettata: quella di Alfredo, lo storico maggiordomo del barone Cotugno. L'arrivo dell'uomo li travolgerà, pronto a coinvolgere i due nei propri piani.