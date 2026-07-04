Lo sfogo di Elena Sofia Ricci: "Le nostre fiction maltrattate e mandate in onda troppo tardi"

Elena Sofia Ricci non ci sta e all'Italian Global Series sbotta contro Rai e Mediaset per gli orari impossibili delle fiction: "Lavoriamo come assassini, prodotti maltrattati"

Il problema lo conosciamo tutti, lo abbiamo vissuto e sofferto in misura sempre maggiore negli ultimi tempi e riguarda l'inizio della prima serata delle tv generalista, sia Rai che Mediaset, che diventano proibitive per alcune fasce di pubblico. Ne abbiamo parlato con Elena Sofia Ricci all'Italian Global Series, a margine della presentazione alla stampa dei nuovi episodi de I casi di Teresa Battaglia. E l'attrice non si è tirata indietro nel dire la sua al riguardo.

La protesta dell'attrice contro la guerra degli ascolti Rai-Mediaset

"Capisco le esigenze e le logiche" ci ha detto la Ricci, "ma noi abbiamo lavorato come assassini, tutti! E vedere i nostri prodotti così maltrattati, e che poi non riescono ad avere il successo che avrebbero se andassero in onda anche tre quarti d'ora prima..." c'è rammarico nelle sue parole, oltre che rabbia, perché questo settore l'ha vissuto per anni e ha visto il potenziale che ora percepisce come inespresso dalle situazioni. "Perché, insomma, sinceramente, si stanno veramente allargando."

I casi di Teresa Battaglia - Ninfa dormiente: Elena Sofia Ricci è la protagonista

"Ma perché la serialità televisiva tutta deve essere così tanto penalizzata dalle logiche degli ascolti del prime time, del post-prime time?" La domanda chiave, il dubbio che tanti spettatori appassionati provano. E l'invocazione ai due colossi della tv generalista: "Si mettessero d'accordo tra i due, no? Perché, come al solito, è una questione di concorrenza tra i due competitor, Rai e Mediaset. Perché dobbiamo pagare noi tutto questo? È profondamente ingiusto."

"Lavoriamo come assassini": le dure parole di Elena Sofia Ricci

"Ne va del lavoro, della fatica, del sudore di tutti" ha aggiunto, con l'intenzione di salvaguardare tutto il settore, "e non c'è differenza tra la bella serie, la brutta serie, quella che vi piace di più, quella che vi piace di meno. Dietro c'è il lavoro di centinaia di lavoratori! Questa è una mancanza di rispetto immensa verso le centinaia di lavoratori dello spettacolo. Perché non siamo solo noi attori: sono i registi, sono i truccatori, i parrucchieri che magari hanno fatto tardi, che magari hanno fatto le ore di straordinario... Ma che ne sapete? Lavorando a 42 gradi o a -14, come è successo a tutti noi! E non solo gli attori, anche le troupe."

La chiusura è semplice quanto diretta verso quella che percepisce come un'ingiustizia: "Ma si può vedere così maltrattata la serialità televisiva? Attenzione, serialità televisiva che poi fa dei mega ascolti! O che li faceva. Perché ora non li può fare più. Perché dobbiamo essere così maltrattati mandandoci in onda la sera così tardi? Ma è proprio ingiusto."