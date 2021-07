House of Gucci: la trasformazione di Jared Leto fa esplodere il web

Non mancano le reazioni al trailer e ai poster di House of Gucci, ma ad attirare l'attenzione è soprattutto l'ennesima incredibile metamorfosi di Jared Leto nel ruolo di Paolo Gucci,

Dopo la diffusione dei character poster e del trailer di House Of Gucci, non sono mancate le reazioni dei fan relative soprattutto all'ennesima incredibile trasformazione di Jared Leto in Paolo Gucci.

House of Gucci: il character poster di Jared Leto

Nel film di Ridley Scott, Adam Driver interpreta Maurizio Gucci, ucciso in un agguato sul portone della sede milanese della sua società nel 1995. Lady Gaga è Patrizia Reggiani, moglie dell'imprenditore accusata di essere la mandante dell'omicidio. Al Pacino veste, invece, i panni di Aldo Gucci. Nel supercast anche Jeremy Irons, Jared Leto, Jack Huston e Reeve Carney.

E proprio lo stravolgimento nel look di Jared Leto ha provocato le reazioni dei fan sui social media mandando rapidamente il nome dell'attore premio Oscar in trending topic. Il poster e il trailer di House of Gucci mostrano la metamorfosi agevolata da abbondante trucco prostetico. I lineamenti di Leto sono completamente stravolti, il naso ingrandito, i suoi lunghi capelli lasciano il posto a una pesantissima stempiatura e a baffi grigi e anche il corpo risulta visibilmente appesantito. I commenti dei fan dell'attore non si sono fatti attendere.

Qualcuno ha perfino sollevato qualche critica chiedendosi perché scegliere Jared Leto per un ruolo che avrebbe potuto essere affidato a un attore di mezza età meno avvenente di lui.

L'uscita nei cinema di House of Gucci è fissata per dicembre.