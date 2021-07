House of Gucci: il teaser trailer del film

House of Gucci apre i "battenti" nel primo teaser trailer dell'atteso film di Ridley Scott che rievoca il delitto Gucci, con Lady Gaga e Adam Driver nei ruoli di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, e un cast stellare che comprende anche la star Jared Leto, qui irriconoscibile.

Nel filmato si introducono i protagonisti della storia e il lussuoso mondo in cui si muovono, tra abiti, ville, serate esclusive e viaggi in località da sogno, prima di dare spazio alle tensioni, scandali e tradimenti che avranno conseguenze mortali.

Il film è tratto dal libro La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia e ricostruisce la saga dei Gucci, e delle circostanze che portarono all'omicidio del capo della maison di moda, l'imprenditore Maurizio Gucci, nel 1995. Gucci fu freddato da un sicario all'ingresso dello stabile in cui si trovava il suo ufficio e le successive indagini portarono all'arresto della sua ex moglie, Patrizia Reggiani, indicata come mandante, Benedetto Ceraulo, esecutore materiale dell'omicidio, oltre all'amica della Reggiani, Pina Auriemma, Orazio Cicala e Ivano Savioni, coinvolti in ruoli diversi nel delitto.

House of Gucci, le cui riprese si sono svolte anche in Italia, ha già sollevato alcune polemiche da parte della stessa Reggiani e da altri membri della famiglia.

Lady Gaga e Adam Driver interpretano Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, mentre Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons sono, rispettivamente, Paolo, Aldo e Rodolfo Gucci. Nel cast della pellicola ci saranno anche Madalina Ghenea nei panni di Sophia Loren e Salma Hayek in quelli di Pina Auriemma, la confidente di Reggiani, che fu indicata dalla cronaca come "la maga" del delitto Gucci.

Patrizia Reggiani contro Lady Gaga: "Non ha avuto neanche il buon senso di incontrarmi"

L'uscita di House of Gucci nelle sale americane è prevista per il 24 novembre 2021.