House of Gucci: il primo incontro tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci in uno spot

Uno spot di House of Gucci, film di Ridley Scott nei cinema dal 3 Dicembre, rivela il primo "fatale" incontro tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, interpretati rispettivamente da Lady Gaga e Adam Driver.

Nel promo, Patrizia si presenta a Maurizio in una discoteca sfarzosa. Mentre i due si stringono la mano e Maurizio si china per baciare il guanto di seta di Patrizia, i loro destini oscuri sono segnati e lei entra ufficialmente a far parte dell'irresistibile impero Gucci.

Come spiega Maurizio nello spot, "Gucci è come una torta. La assaggi, poi ne vuoi di più, e poi la vuoi tutta per te".

Non basta un assaggio per Patrizia, che dichiara: "Gucci ha bisogno di sangue nuovo". Lo spot accenna in un rapido montaggio a ciò che viene dopo con un lampo della canna di una pistola, ma come sa qualsiasi storico della moda, Patrizia fece uccidere Maurizio, da cui era stata lasciata, nel 1995, quando assunse un sicario per freddarlo all'ingresso del suo ufficio.

Scritto da Becky Johnston e Roberto Bentivegna, House of Gucci vanta un super cast composto da Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek e Al Pacino. Nel film, Adam Driver interpreta Maurizio Gucci, ucciso in un agguato sul portone della sede milanese della sua società nel 1995. Lady Gaga è Patrizia Reggiani, moglie dell'imprenditore accusata di essere la mandante dell'omicidio. Al Pacino veste, invece, i panni di Aldo Gucci. Con loro Jeremy Irons, Jared Leto, Jack Huston e Reeve Carney.

House of Gucci arriverà nei cinema italiani il 3 dicembre distribuito da Eagle Pictures.