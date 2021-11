House of Gucci: Lady Gaga in viola, Jared Leto in velluto e Salma Hayek in oro, la premiere è una sfilata

Lady Gaga, Jared Leto e Salma Hayek hanno dominato la premiere inglese di House of Gucci con i loro look travolgenti.

Non un semplice red carpet, ma una vera e propria sfilata di moda per la premiere londinese di House of Gucci che si è tenuta ieri alla presenza delle star Salma Hayek, Jared Leto, Jeremy Irons, Lady Gaga, Adam Driver, Camille Cottin, Jack Huston e Madalina Diana Ghenea.

House of Gucci, Patrizia Gucci offesa dalle foto dal set di Al Pacino e Jared Leto: "Sono brutti, orribili"

Il look di Lady Gaga, tornata al platino dopo la parentesi "italiana", non è certo passato inosservato. Abito viola con pacchi vertiginosi, guanti trasparenti, calze a rete e zatteroni per la pantera del pop, ma le alter star non sono state da meno. A fronte di un sobrio Adam Driver, Jared Leto ha sfoggiato un completo di velluto turchese e Salma Hayek si è presentata avvolta in un abito dorato.

Nel frattempo, la critica americana si è espressa anticipando le prime reazioni a House of Gucci.

In House of Gucci, diretto da Ridley Scott, Adam Driver interpreta Maurizio Gucci, ucciso in un agguato sul portone della sede milanese della sua società nel 1995. Lady Gaga è Patrizia Reggiani, moglie dell'imprenditore accusata di essere la mandante dell'omicidio. Al Pacino veste, invece, i panni di Aldo Gucci. Nel supercast anche Jeremy Irons, Jared Leto, Jack Huston e Reeve Carney.

L'uscita italiana di House of Gucci è fissata per il 3 dicembre.