House of Gucci: Jared Leto vuole il prequel con lui e Al Pacino e ha già in mente il titolo

Jared Leto ha apprezzato molto l'esperienza sul set di House of Gucci nei panni di Paolo Gucci e la collaborazione con Al Pacino tanto da lanciare l'idea di un prequel di cui ha perfino in mente il titolo.

"Mi piacerebbe fare un prequel di House of Gucci" ha dichiarato l'attore durante una recente intervista con The Jess Cagle Show di SiriusXM, citando come una delle motivazioni principali il tempo passato sul set con Al Pacino. "Just the Two of Us, lo potremmo chiamare."

Jared Leto, che nel film di Ridley Scott interpreta Paolo, figlio di Aldo Gucci (Al Pacino), ha spiegato che il collega è stato "talmente generoso, aperto e gentile" nelle loro scene insieme, perfino dopo il piccolo scherzo che Leto gli ha fatto appena giunto sul set:

"Il primo giorno di set non sapeva che fossi io, così sono andato da lui e gli ho detto, sai, 'Ciao.' E lui mi ha semplicemente respinto. Ha pensato che fossi solo uno strano italiano che stava cercando di parlargli o di ottenere il suo autografo o qualcosa del genere. Sono venuto da lui due o tre volte e qualcuno alla fine ha sussurrato 'Quello è Paolo, quello è Jared laggiù.' E lui ha detto "Figlio mio, figlio mio', ed è caduto a terra. Era semplicemente sbalordito. Recitare con uno dei più grandi attori del mondo è stato un regalo bellissimo e mi ha dato fiducia. Se Al può credere in questo ragazzo, possiamo farlo tutti."

Qui la nostra recensione di House of Gucci, che trovate nei cinema.