Jared Leto festeggia il 50° compleanno con una foto 'vampiresca' a torso nudo

Jared Leto ha celebrato il suo 50 compleanno pubblicando una foto a torso nudo in cui ha un'aria decisamente vampiresca per la gioia delle sue fan.

Jared Leto ha celebrato il cinquantesimo compleanno con uno scatto a torso nudo pubblicato sui social media. Nella foto, l'attore premio Oscar guarda dritto nell'obiettivo mentre tiene in una mano una fetta di torta a strati arcobaleno, la bocca sporca di torta rossa rende il mood decisamente vampiresco e visto che il buon Jared non sembra invecchiare mai questa potrebbe essere un'ottima spiegazione.

Dopo House of Gucci, il grande pubblico attende di rivedere Jared Leto sul grande schermo nel cinecomic Morbius, in uscita il 3 febbraio 2022, in cui interpreta Michael Morbius, un biochimico che si trasforma accidentalmente in un vampiro. e l'assaggio della sua aria vampiresca nella foto su Instagram è servito.

Leto è noto per il suo impegno nel metodo di recitazione, che lo ha visto perdere 20 chili per il suo ruolo di un transessuale in Dallas Buyers Club o ingrassare di 30 chili per interpretare il killer di John Lennon in Chapter 27.

Jared Leto alla premiere di Spider-Man: No Way Home, la collana svela che Morbius fa parte dei Sinistri Sei

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Morbius, diretto da Daniel Espinosa, vedrà nel cast oltre a Leto e Arjona anche Matt Smith, Michael Keaton, Jared Harris, Tyrese Gibson, Archie Renaux, Charlie Sotwell e Corey Johnson.