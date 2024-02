Horizon, Kevin Costner ha messo ha rischio la carriera per la saga: 'Non è la cosa più intelligente da fare'

Con Horizon: An American Saga, Kevin Costner punta in alto. L'autore di Balla coi lupi torna al western rischiando in prima persona nel tentativo di portare a termine l'ambiziosa (e costosa) epopea in quattro episodi.

Il divo ha concepito la storia di Horizon più di 30 anni fa. La saga racconta le vite di una varietà di personaggi prima e dopo la Guerra Civile, durante l'insediamento del West americano. I primi due film, che Costner ha in parte autofinanziato, usciranno nelle sale quest'estate a poche settimane di distanza.

Locandina di Horizon: An American Saga

Durante un evento per il lancio del trailer di Horizon: An American Saga, Kevin Costner ha ammesso che ipotecare la sua tenuta di Santa Barbara per co-finanziare il film "non è stata la cosa più intelligente da fare". Ecco le sue parole riportate da ScreenRant:

"Sono scioccato da ciò che siamo riusciti a ottenere. Ho girato Balla coi lupi per 106 giorni, ho girato il film che state vedendo proprio adesso in 52... Ho imparato molto e sono stato in grado di usare ogni trucco disponibile per cercare di dar vita a questo film e presentarlo al pubblico. E ce ne sono quattro in arrivo!"

Costner ha poi proseguito ammettendo: "Non è la cosa più intelligente, ma conto sulle persone. Conto sul fatto che il film parli più forte di qualsiasi cosa io possa dire. E così, con questo in mente, ho spinto io stesso verso ovest e me ne sono andato a fare questo film nello Utah. Il mestiere più antico è raccontare storie attorno al fuoco. Vogliamo tutti ascoltare una bella storia e non vogliamo che qualcuno ci faccia perdere tempo. Mi sto prendendo il mio tempo, spero di non far perdere tempo al pubblico. Vorrei che tutti noi intraprendessimo quei viaggi e provassimo ad avere una comprensione elevata di questo primo capitolo. Il secondo è già stato girato. Adesso sto cercando di superare gli ostacoli che mi separano dal terzo. So che sembra buffo e che molti si chiedono quando smetterò di portare avanti questo progetto. Non lo so."

Primi dettagli sulla saga Horizon

Suddiviso in due capitoli, Horizon: An American Saga ripoterà Kevin Costner nel mondo del western con una storia che si svolge 15 anni prima e dopo la Guerra Civile americana, l'espansione e i primi insediamenti nel west. Gli eventi saranno raccontati attraverso varie prospettive e seguiranno gli ostacoli rappresentati dagli elementi naturali, dalle interazioni con le popolazioni indigene che vivevano nell'area, e nella determinazione, a volte spietata, di chi voleva vivere nei nuovi territori.

Al momento regna l'incertezza su Horizon 3 e 4 visto che ogni film costa circa 100 milioni e mettere insieme i fondi per i primi due capitoli non è stata una passeggiata.

Nel cast di Horizon: An American Saga, a fianco di Kevin Costner, troviamo Sienna Miller, Luke Wilson, Sam Worthingon, Jena Malone, Michael Rooker, Abbey Lee e Jamie Campbell Bower.