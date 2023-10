Kevin Costner ha investito un bel po' del suo patrimonio per realizzare il western Horizon

Il western Horizon arriverà nelle sale in due parti, per Kevin Costner sarebbe un enorme rischio finanziario.

Dal trailer arrivato qualche settimana fa, sappiamo che il nuovo film di Kevin Costner, l'epopea western Horizon: An American Saga, verrà distribuito in due parti, ma il film rappresenterà un grande rischio per le finanze dell'attore e regista.

Nuovi documenti del tribunale ottenuti da Fox News hanno rivelato che Costner è stato pagato 24 milioni di dollari in totale (12 milioni a capitolo) per produrre, dirigere e recitare in Horizon e ha anche una partecipazione agli utili del progetto, il che significa che riceverà altro denaro a seconda dell'andamento del film al box-office.

"Il compenso totale di Kevin per la recitazione, la produzione e la regia di Horizon 1 è di circa 12.000.000 di dollari e per Horizon 2 è di circa 12.000.000 di dollari, la maggior parte dei quali ha volontariamente anticipato", si legge nei documenti del tribunale.

"Kevin stima che questo denaro gli verrà restituito a partire dalla fine del prossimo anno. Kevin ha anche una partecipazione agli utili di Horizon 1 e 2, che rappresenta un'altra fonte di reddito".

Kevin Costner ha lasciato Yellowstone per Horizon

Costner, che è nel mezzo di una causa di divorzio con la moglie Christine Baumgartner, ha anche detto che la Paramount gli ha offerto 24 milioni di dollari per una quinta, sesta e settima stagione di Yellowstone, che ha contribuito a rilanciarne la carriera.

L'attore però ha preferito focalizzarsi su Horizon: An American Saga, non tornando nella serie che si concluderà alla fine della Stagione 5 probabilmente uccidendo il suo personaggio dietro le quinte.

La trama di Horizon

_Horizon: An American Saga esplora il fascino del vecchio West e di come è stato conquistato attraverso il sangue, il sudore e le lacrime di molti.

Coprendo i quattro anni della guerra civile, dal 1861 al 1865, l'ambiziosa avventura cinematografica di Costner porterà il pubblico in un viaggio emotivo attraverso un paese in guerra con se stesso, vissuto attraverso la lente di famiglie, amici e nemici che tentano tutti di scoprire cosa significhi veramente essere gli Stati Uniti d'America_.

Horizon: Kevin Costner vuole trasformare il suo western in quattro film

Il film vanta un cast che include Sienna Miller, Giovanni Ribisi, Jamie Campbell Bower, Thomas Haden Church, Luke Wilson e tanti altri ancora.

Il Capitolo 1 arriverà nelle sale cinematografiche il 28 giugno 2024 e sarà seguito dal Capitolo 2 il 16 agosto 2024.