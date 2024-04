Horizon: An American Saga, l'ambizioso progetto di Kevin Costner in anteprima mondiale a Cannes 2024

Horizon: An American Saga, il nuovo progetto western ideato e diretto da Kevin Costner, verrà presentato in anteprima mondiale a Cannes 2024 domenica 19 maggio.

Il festival francese ha annunciato la presenza del film nel proprio programma e il primo capitolo della saga sarà presentato fuori concorso.

Il ritorno di Costner sulla Croisette

Kevin Costner ha dichiarato: "Vorrei ringraziare il Festival di Cannes per aver incluso il mio film Horizon: An American Saga nella selezione di questa annata. Sono passati 20 anni da quando ho avuto il piacere di essere sulla Croisette. Stavo aspettando il momento giusto per ritornare e sono orgoglioso nel dire che questo momento è arrivato".

Il filmmaker ha spiegato che il progetto alla base del lungometraggio è iniziato 35 anni fa e non riesce a immaginare un posto migliore dove "rivelare al mondo il risultato di un'avventura così meravigliosa". Costner ha sottolineato come in Francia il cinema sia sempre stato sostenuto e ci sia una profonda fiducia nel settore, proprio come lui crede nel suo nuovo film.

Horizon, Kevin Costner ha messo ha rischio la carriera per la saga: "Non è la cosa più intelligente da fare"

Di cosa parla Horizon

La saga, secondo quanto svela il sito di Cannes, sarà composto da 4 episodi che verranno distribuiti nel corso di vari mesi nelle sale e, oltre al protagonista Kevin Costner, tra gli interpreti principali ci sono anche Sienna Miller, Sam Worthington e Jena Malone.

L'attore torna nel mondo del western con una storia che si svolge 15 anni prima e dopo la Guerra Civile americana, l'espansione e i primi insediamenti nel west.

Gli eventi saranno raccontati attraverso varie prospettive e seguiranno gli ostacoli rappresentati dagli elementi naturali, dalle interazioni con le popolazioni indigene che vivevano nell'area, e nella determinazione, a volte spietata, di chi voleva vivere nei nuovi territori.