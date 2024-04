Chris Hemsworth: 'Volevo recitare in un film di Kevin Costner, ma lui ha ingaggiato... se stesso'

Chris Hemsworth ha raccontato di aver cercato di ottenere un ruolo in un progetto cinematografico diretto da Kevin Costner ma ha scoperto ben presto di aver perso la parte... in favore dello stesso Costner.

Quella casa nel bosco: Chris Hemsworth in una scena del film

"C'era un film, una sceneggiatura che avevo letto e amato e pensavo 'Voglio quel ruolo'. E poi qualcuno mi ha detto 'Kevin Costner ha la parte'. Mi sarebbe piaciuto averlo come regista. Ho pensato 'Cavolo, ho passato un'ora l'altro giorno cercando di convincerlo e lui diceva 'Lo farò io, ragazzo'. Non ha funzionato. Non ho ottenuto la parte".

Una piccola storia d'amore

Nell'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Chris Hemsworth non ha svelato il titolo del film, specificando soltanto come si trattasse di una piccola storia d'amore tra un uomo e una donna, interessante e non convenzionale. Una storia che secondo la star Marvel è perfetta per Costner, data l'ambientazione western e ricca di cavalli.

Qualche giorno fa, Kevin Costner è stato interpellato proprio sull'interesse di Hemsworth al film:"È una storia d'amore ma finché sono ancora abbastanza giovane per interpretarla, la interpreterò. Chris dovrà aspettare il suo turno, è così bello e così bravo. Dovrà trovare la sua storia d'amore ma sono contento che questa gli piaccia. Se dovesse arrivare un momento in cui pensassi di non poterlo fare lo contatterei. È certamente uno dei nostri grandi protagonisti al momento".

La prima parte del nuovo film di Costner, Horizon: An American Saga, verrà presentata al prossimo Festival di Cannes, e distribuita nelle sale il 28 giugno mentre la seconda parte sarà al cinema dal successivo 16 agosto. Il film racconta l'espansione americana nel West e i 15 anni della Guerra Civile, durante la quale il colonialismo bianco era impegnato a sopraffare le popolazioni indigene. Nel cast del film, oltre a Costner, anche Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Will Patton e Jamie Campbell Bower.