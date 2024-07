Horizon: An American Saga, da oggi al cinema la prima parte dell'epopea western di Kevin Costner

Non è stata scelta a caso la data del debutto di Horizon: An American Saga, prima delle quattro parti in cui è divisa l'epopea fiume di Kevin Costner. A quasi trentacinque anni da Balla Coi lupi, l'attore e regista ha sentito il bisogno di tornare ad approfondire il discorso sulla genesi degli Stati Uniti realizzando un'opera gigantesca che racconta le vite di un gruppo di personaggi a cavallo della Guerra Civile.

Da oggi 4 luglio nei cinema con Warner Bros., Horizon: An American Saga - Chapter 1 sarà seguito dal secondo capitolo, in arrivo il 15 agosto. Un'estate all'insegna del fascino di Kevin Costner, che ha confessato di aver investito personalmente circa 50 milioni di dollari nel suo progetto della passione, realizzato in anni di fatiche e impegno e finalizzato in coincidenza con l'uscita dalla serie Yellowstone, neo-western firmato da Taylor Sheridan.

La storia e il cast

Ambientato nel West americano all'epoca della Guerra Civile, combattuta dal 1861 al 1865, Horizon racconta l'espansione americana dell'Occidente in una storia onnicomprensiva su come gli Stati Uniti siano arrivati ​​​​a estendersi da un oceano all'altro.

Nella grande tradizione degli iconici western della Warner Bros. Pictures, la saga esplora il fascino del Vecchio West e il modo in cui è stato vinto - e perso - attraverso il sangue, il sudore e le lacrime di molti.

Come rivela la nostra recensione del primo capitolo di Horizon: An American Saga, a fianco di Kevin Costner troviamo Sienna Miller, che interpreta una colona americana, Sam Worthington è un soldato insoddisfatto, mentre Jena Malone interpreta una residente di Watts Parish, una città mineraria, e Owen Crow Shoe, un guerriero Apache. Il cast include anche Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jamie Campbell Bower e altri interpreti.

Anche uno dei sette figli di Kevin Costner, Hayes, 15 anni, appare nel film insieme al padre.

"Quando si tratta del tuo film puoi scegliere le persone di cui circondarti. Sono davvero orgoglioso di mio figlio, Hayes, per aver fatto il suo debutto come attore in Horizon: An American Saga", ha scritto Costner su Instagram condividendo una clip del trailer in cui compare suo figlio.

Un film "autobiografico"?

Nonostante l'ampio respiro della storia narrata in Horizon, Kevin Costner ha ammesso che il suo personaggio, Hayes Ellison, presenta delle somiglianze con la sua vita reale. In conferenza a Cannes 2024, dove il film è stato presentato in anteprima mondiale, ha confessato: "Entrambi abbiamo problemi coi figli e problemi con gli altri. E io ho avuto problemi a fare questo film. Sono stato tanto via da casa, volevo che la mia famiglia fosse vicina a me e quindi davo loro tutto per averli vicini. Ed è ciò che mostro nel film usando il western, un genere che amo, per parlare di me. Mi piacciono le specificità di ogni linguaggio così amo l'architettura grandiosa delle scene e le sparatorie. Ci sono scene, come quella in cui i personaggi si lavano, che non sono affatto scontate, ma servono per fare capire le difficoltà della vita dell'epoca".

Kevin Costner: "Prima non avevo soldi, poi ne avevo tantissimi, adesso per lavorare devo usare i miei"

Kevin Costner approderà in Italia a fine luglio, ospite del Magna Graecia Film Festival 2024, a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto, dove ritirerà la Colonna d'Oro alla Carriera.