Kevin Costner arriva in Italia, l'attore e regista ospite del Magna Graecia Film Festival

L'estate italiana all'insegna di Kevin Costner. In concomitanza con la doppia uscita cinematografica della sua nuova fatica, Horizon: An American Saga, il divo americano approderà nel Bel Paese come ospite del Magna Graecia Film Festival 2024, che si terrà a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto. L'attore, regista, sceneggiatore, produttore e musicista statunitense riceverà la Colonna d'Oro alla Carriera, realizzata dal Brand GB Spadafora, e sarà protagonista di una conversazione con la giornalista Silvia Bizio.

Kevin Costner non è l'unico ospite di prestigio della mnifestazione. Con lui anche il Premio Oscar Tim Robbins, che si esibirà in concerto con la sua Tim Robbins and the Rogues Gallery Band, l'attore e regista Claudio Bisio che aprirà il festival con il suo film d'esordio alla regia, e la cantautrice e attrice Clara Soccini, scelta come madrina di questa edizione. L'evento, organizzato dal fondatore e direttore del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte è parte delle numerose iniziative annunciate ad oggi per la ventunesima edizione del festival, che presenta concorsi dedicati alle sezioni di opere prime italiane e documentari, curate da Antonio Capellupo, mentre Silvia Bizio è curatrice delle opere prime internazionali e responsabile delle conversazioni con talent internazionali.

Un'epopea western epocale

Horizon: An American Saga è un'opera in quattro capitoli, di cui i primi due arriveranno nei cinema italiani, rispettivamente, il 4 luglio e il 15 agosto. La storia corale, che si svolge 15 anni prima e dopo la Guerra Civile americana, racconta l'espansione e i primi insediamenti nel West.

Gli eventi saranno raccontati attraverso varie prospettive e seguiranno gli ostacoli rappresentati dagli elementi naturali, dalle interazioni con le popolazioni indigene che vivevano nell'area, e nella determinazione, a volte spietata, di chi voleva vivere nei nuovi territori.



Horizon 3: Kevin Costner conferma l'inizio delle riprese con nuove foto dal set

Per approfondire scoprite la recensione di Horizon: An American Saga, che Kevin Costner ha realizzato investendo oltre 20 milioni di dollari di capitali proprio.

Per informazioni: www.mgff.eu.