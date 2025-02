Horizon: An American Saga, l'imperdibile reazione di Kevin Costner al successo in streaming

Dopo essere stato giudicato forse un po' troppo frettolosamente dalla critica americana e internazionale all'epoca della sua uscita nelle sale, Horizon: An American Saga si è preso una bella rivincita essendo stato premiato dal pubblico al momento del suo arrivo in streaming, ma Kevin Costner non sembra essere rimasto troppo sorpreso dalla cosa, anzi.

Co-scritto, diretto e interpretato da Costner, il primo capitolo del progetto western in quattro parti è uscito nel giugno 2024. Nonostante abbia incassato solo 38,7 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni dollari, questo ha trovato il successo dopo l'arrivo sulle piattaforme di streaming, assicurandosi un posto nella Top 10 di Netflix durante la sua prima settimana.

In un'intervista a Decider, Costner ha parlato di questo tardivo successo di Horizon in streaming. Anche se il leggendario attore non ha ancora visto i numeri aggiornati, ha discusso di quanto sia consistente la domanda di film western come Horizon presso il pubblico.

Kevin Costner: "Non esiste il West senza le donne"

Horizon: An American Saga - Chapter 1, Abbey Lee in una scena del film

"Penso che sia interessante che il film sia uscito sei mesi fa e che la gente lo stia ancora trovando ovunque. È là fuori. È tra i film più importanti dell'anno ed è stato visto in streaming più di tanti altri. Questo mi fa capire che le persone vogliono andare in posti che hanno nel cuore e nella mente".

Horizon: An American Saga - Chapter 1, una foto del film

L'attore e regista Premio Oscar ha proseguito: "In questo western americano è importante il ruolo delle donne. Quando abbiamo iniziato a scriverlo, le donne continuavano a dominare la mia trama. Non esiste West senza donne. Ma spesso sono state trascinate via contro la loro volontà e hanno dovuto vivere nella paura, nella sporcizia e in tutto il resto".

Horizon: An American Saga - Chapter 2 doveva originariamente uscire nelle sale per la fine del 2024. Tuttavia, a causa dei numeri deludenti ottenuti dal primo capitolo al botteghino, la sua uscita è stata posticipata e in seguito cancellata. Non è ancora chiaro se verrà riprogrammato per le sale oppure debutterà direttamente in streaming sulle piattaforme.