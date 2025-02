Horizon: An American Saga di Kevin Costner è il film più visto in streaming di gennaio

Da qualche settimana è disponibile su Netflix Horizon: An American Saga, il primo capitolo del franchise western creato, diretto e interpretato da Kevin Costner, nonché presentato allo scorso Festival di Cannes.

Nonostante il flop nelle sale cinematografiche della scorsa estate, Horizon è balzato in testa alla classifica dei film più visti in streaming nel mese di gennaio.

Un nuovo inizio per la saga

Grazie all'accordo tra Warner Bros. e Netflix, pensato per massimizzare i profitti dello studio, tutte le parti in causa hanno potuto giovare di questo inaspettato successo.

Kevin Costner al Festival di Cannes 2024

In particolare, per Kevin Costner e Horizon può essere un nuovo inizio e potrà delinearsi con maggior chiarezza la possibilità di produrre finalmente anche il resto della saga, messa in stand-by dopo i pessimi risultati del box-office estivo.

Netflix in soccorso di Kevin Costner

Attualmente però la distribuzione del secondo capitolo è ancora ferma perché Costner è in cerca di finanziamenti e la soluzione più plausibile sarebbe l'acquisizione di Netflix dell'intera saga, dopo l'ottimo risultato di gennaio.

L'estate scorsa, Netflix avrebbe proposto di co-finanziare i capitoli 3 e 4 ma Kevin Costner aveva rifiutato. Ora però potrebbe cedere, visto che del terzo capitolo sono stati fatti solo nove giorni di riprese.

Kevin Costner a cavallo in una scena di Horizon: An American Saga

A Deadline, di recente, Kevin Costner ha dichiarato:"Non so ancora come farò ma girerò Capitolo 3 e poi realizzerò il quarto. E se a quel punto qualcuno vorrà 'fine' allora sarà la fine". Al momento non è stata ufficializzata una data d'uscita per il secondo capitolo dopo flop del primo film, che ha incassato soltanto 29 milioni di dollari a livello nazionale a fronte di un budget da 110 milioni.