Kevin Costner pensa al ritiro dopo il disastro di Horizon? Ecco la sua risposta

La pensione non è tra i piani di Kevin Costner, nonostante il gigantesco flop della sua ultima epopea western, Horizon: An American Saga. Tuttavia, l'attore e regista si sente pienamente soddisfatto della sua carriera.

"Non ci penso nemmeno ad andare in pensione, perché penso sempre di passare alla prossima cosa che catturerà la mia immaginazione", ha affermato Costner a People. Spiegando ulteriormente che è la sua "immaginazione a determinare ciò che faccio, non un capo", la star ha proseguito: "Penso che siamo tutti diversi e che ci capitano cose diverse".

"Mi sono sentito davvero fortunato nella mia vita. Mi piace pensare di aver lavorato per tutto questo, ma non tutti possono vivere secondo lo stesso schema", ha aggiunto Costner.

Il disastro commerciale di Horizon

Horizon: An American Saga, Kevin Costner sul sed carpet di Cannes 2024

Recentemente, Costner è apparso nei due film di Horizon: An American Saga - Chapter 1, in cui ha recitato e di cui è stato anche regista, produttore e sceneggiatore. Il primo capitolo si è però rivelato un tremendo insuccesso al box-office, cosa che di fatto ha impedito al secondo capitolo di uscire nelle sale (ad oggi non si conosce la sua data d'uscita, nonostante sia stato già completato).

Horizon: An American Saga - Chapter 1, una foto del film

Il Capitolo 1 di Horizon ha però generato un enorme flusso di visualizzazioni una volta approdato in streaming, quindi è ipotizzabile che il prossimo film venga diffuso solamente in questo formato. Non si sa nulla, invece, del terzo capitolo della saga, visto che Costner sta faticando a trovare i finanziamenti necessari per produrlo.

"Non ho una lista di desideri da realizzare", ha poi spiegato l'attore e regista. "Mi sono goduto la vita e ho provato a fare qualcosa che fa la differenza. Non solo per me, ma anche per le altre persone. Mi faccio un'idea e mi rendo conto che è arrivato il momento. È una corsa per soddisfare tutte queste cose".