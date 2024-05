Horizon, Kevin Costner: 'Non ho i soldi per girare le parti 3 & 4, ma non me ne frega niente. Inizio'

Kevin Costner è famoso per essere un artista senza peli sulla lingua e le sue dichiarazioni hanno quasi sempre in qualche modo fatto discutere, nel bene e nel male. Non fa eccezioni nemmeno l'ultima intervista rilasciata a Deadline, in cui il regista parla di Horizon: An American Saga, il suo nuovo film che verrà presentato al Festival di Cannes.

Costner ha co-finanziato due capitoli della saga cinematografica da oltre 100 milioni di dollari, la cui prima parte verrà mostrata sulla Croisette. La parte 3 e la parte 4 dovrebbero iniziare la produzione nel corso dell'estate nel sud dello Utah, con sette mesi di riprese previsti da maggio a dicembre. Il problema è che al momento mancherebbe i fondi per proseguire un progetto così ambizioso.

Highwaymen - L'ultima imboscata: Kevin Costner a Madrid

Mancanza di soldi

Ad ammetterlo è lo stesso Kevin Costner a Deadline. Tuttavia, il regista ha dichiarato che proseguirà comunque i lavori:"Volevo iniziare il 25 aprile ma dovevo trovare i soldi. Volevo iniziare il 6 maggio ma avevo bisogno di trovare i soldi. Mi sono spostato al 13 maggio e inizierò il mio film. Ora non me ne frega più niente. Lo inizierò e basta".

In base a quanto riportano i media, Kevin Costner si troverebbe in una fase molto particolare della propria vita dopo la perdita di un caro amico e avrebbe bussato alla porta di chiunque a Hollywood per trovare degli investitori e realizzare le parti 3 e 4 di quella che lui chiama 'An American Saga'. Per finanziare i primi due film, Kevin Costner avrebbe investito di tasca propria circa 24 milioni di dollari e avrebbe ipotecato 10 acri della propria proprietà sul mare a Santa Barbara dal valore di 50 milioni di dollari per garantire un finanziamento adeguato al progetto. Un rischio incredibile ma calcolato, secondo le parole di Costner.

"Rendetevi conto che posso farlo. I miei figli potrebbero non ereditare i 10 acri. Ma avranno delle case, avranno la mia eredità e la ricchezza che ne deriverà, dal mio patrimonio. Potranno costruire le loro vite. Ma non lascerò che nulla mi trattenga". L'ultimo film diretto da Kevin Costner risale al 2003; si tratta di Terra di confine - Open Range, con Annette Bening e Diego Luna nel cast.