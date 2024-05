Horizon: An American Saga, per il Daily Beast è un "pasticcio misogino, razzista e retrogrado"

Nonostante la passione dimostrata da Kevin Costner per promuovere il suo Horizon: An American Saga a Cannes 2024, le critiche sono tutt'altro che positive. L'attore e regista, che ha investito 38 milioni di dollari ipotecando le sue quattro case per realizzare la sua epopea western in quattro capitoli, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rivisitare il western per narrare le origini violente e razziste dell'America, ma il suo tentativo starebbe riscuotendo sonore bocciature.

Tra le più feroci spicca Esther Zuckerman del Daily Beast che ha definito Horizon "un pasticcio misogino, razzista e retrogrado". Ecco un estratto della recensione:

"Tutto in Horizon è retrogrado. Gli uomini sono eroi nobili (come Hayes Ellison, il vagabondo interpretato da Kevin Costner) o bruti che insidiano le donne, esse stesse dipinte come sante, come il personaggio di Sienna Miller, o frivole e fastidiose".

Horizon: An American Saga, un primo piano di Kevin Costner

Una meticolosa ricostruzione

Parlando alla stampa, Costner ha ammesso di aver cercato di ricostruire la vita nel West nel modo più meticoloso e veritiero possibile, facendo ricerca tramite libri e fotografie dell'epoca.

Va detto però che un film che dura tre ore (ed è solo il primo di quattro capitoli) può mettere alla prova lo spettatore visto che, tra l'altro, all'azione si contrappongono per lo più dialoghi e riflessioni per approfondire il carattere dei numerosi personaggi presenti nella storia.

Horizon: An American Saga, che vede Kevin Costner nel ruolo di Hayes Ellison, racconta un periodo critico dell'espansione del West americano seguendo le vite di un gruppo di personaggio a cavallo della Guerra Civile Americana. Diretto dallo stesso Costner, il primo capitolo farà in modo che il pubblico conosca i volti più importanti del Vecchio West, prima che il progresso e i conflitti sconvolgano la loro esistenza.

L'uscita delle prime due parti di Horizon: An American Saga nei cinema italiani è prevista per il 4 luglio e 15 agosto. Il film è distribuito da Warner Bros Pictures. Nel cast, oltre a Costner, troviamo Sam Worthington, Jamie Campbell Bower, Sienna Miller, Luke Wilson, Jena Malone, Abbey Lee e tante altre star.