Kevin Costner si difende dalle accuse per la scena di stupro in Horizon 2: "Era un'inquadratura artistica"

Successivamente all'uscita in sala del primo capitolo della saga, l'attore Premio Oscar e la produzione sono stati accusati di condotta inappropriata per una scena sul set del sequel

Kevin Costner ha risposto a una causa intentata da una stuntwoman che sul set del Capitolo 2 di Horizon sostiene di essere stata costretta a recitare una scena di stupro non prevista dal copione, in violazione dei protocolli sindacali.

In una mozione presentata martedì per respingere la causa, Costner ha affermato che le accuse sono "palesemente false" e "profondamente deludenti" e sono state concepite per danneggiare la sua reputazione.

"Posso solo supporre che lo scopo fosse quello di usare questo linguaggio sensazionalistico per mettere in imbarazzo e danneggiare me e i film di Horizon in modo continuativo, al fine di ottenere un guadagno ingente e ingiustificato", ha dichiarato Costner in una dichiarazione sotto giuramento. "Altrettanto grave è stato dover leggere e rispondere ad accuse che so essere false e che coinvolgono le parole 'stupro' e 'aggressione': è stato un vero incubo".

Horizon: An American Saga - Chapter 1, Abbey Lee in una scena del film

Cosa è accaduto sul set di Horizon, secondo l'accusatrice

Devyn LaBella ha citato in giudizio Costner a maggio per molestie sessuali e per aver creato un ambiente di lavoro ostile. La stuntwoman ha affermato che Costner avrebbe improvvisato una scena in cui un attore le si è seduto a cavalcioni e le ha sollevato la gonna in modo aggressivo.

Il coordinatore dell'intimità del film ha successivamente documentato alcune lacune nei protocolli durante la scena, tra cui la mancanza di pianificazione, comunicazione e la mancanza di un set chiuso e controllato.

In risposta, Costner ha affermato che non si trattava di una "scena di stupro" e che, sebbene lo stupro fosse sottinteso, non c'era nudità né sesso simulato."Si trattava di una ripresa artistica pensata per suggerire ciò che sarebbe accaduto fuori dallo schermo, e non era affatto una 'simulazione di stupro' come Devyn ora la descrive falsamente", ha dichiarato.

Horizon: An American Saga, Kevin Costner sul sed carpet di Cannes 2024

Il contrattacco di Kevin Costner per difendere la libertà di parola

Costner e la sua società stanno cercando di respingere la causa in base alla legge anti-SLAPP della California, che ha lo scopo di proteggere la libertà di parola su questioni di interesse pubblico. Marty Singer, l'avvocato di Costner, ha scritto nella mozione che Horizon 2 - che deve ancora essere distribuito - affronta "le terribili difficoltà sopportate dalle donne" nell'Ovest americano nel periodo successivo alla guerra civile, "compresa la loro estrema vulnerabilità allo stupro e ad altre forme di violenza", e che quindi ha diritto alla protezione prevista dalla legge anti-SLAPP.

In una mozione anti-SLAPP, la parte soccombente ha il diritto di presentare immediatamente ricorso in appello, il che probabilmente ritarderà il caso di un anno o più, indipendentemente dall'esito del processo di primo grado.