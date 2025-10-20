Hocus Pocus 3, Bette Midler ha visto la nuova sceneggiatura: "Sono molto emozionata"

Le sorelle Sanderson sono pronte a tornare tra incantesimi, risate e nostalgia: dopo anni di voci e conferme, Bette Midler ha annunciato di aver finalmente letto la sceneggiatura di Hocus Pocus 3. Una notizia che riaccende l'attesa dei fan per la trilogia più magica del catalogo Disney.

Il ritorno delle sorelle Sanderson

Il 1993 segnava l'arrivo di un cult generazionale: Hocus Pocus, la commedia stregata che trasformò Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nelle iconiche sorelle Sanderson. Dopo quasi trent'anni di attesa, Disney+ ha riacceso la candela nera nel 2022 con Hocus Pocus 2, un sequel che non solo ha conquistato i fan, ma ha anche stabilito record di streaming: oltre 2,7 miliardi di minuti visualizzati nel weekend di debutto e 5,7 miliardi complessivi nel 2022, piazzandosi tra i film più visti dell'anno.

Hocus Pocus:una scena del film

Ora, a distanza di due anni dall'annuncio ufficiale di Sean Bailey, presidente di Walt Disney Studios Motion Picture Production, la saga è pronta a volare ancora una volta sulle scope delle Sanderson. Ospite di Watch What Happens Live con Andy Cohen, Bette Midler ha svelato un dettaglio che ha mandato in delirio i fan: "Mi hanno inviato una sceneggiatura, e gran parte è brillante. Mi sono davvero emozionata".

L'attrice ha aggiunto, con la sua consueta ironia, che la produzione sta ancora definendo "dove sarà ambientato, quanto costerà e tutti quei dettagli logistici". Parole che confermano l'avanzamento dei lavori, pur mantenendo il mistero sulle nuove avventure delle sorelle più amate di Salem.

Disney punta su un incantesimo vincente

Dopo aver riportato in vita la magia con Hocus Pocus 2, Disney sembra determinata a non spezzare l'incantesimo. Il terzo film vedrà il ritorno della regista Anne Fletcher, già al timone del secondo capitolo, affiancata dalla sceneggiatrice Jen D'Angelo, garanzia di continuità narrativa e tono ironico.

Hocus Pocus: le tre sorelle protagoniste

Le tre streghe - Winifred, Sarah e Mary - hanno dimostrato che la loro formula funziona ancora, mescolando comicità, tenerezza e una dose di caos sovrannaturale che continua a incantare sia i nostalgici che le nuove generazioni.

Mentre la produzione affina i dettagli, i fan non smettono di chiedersi quale sarà la nuova minaccia che le Sanderson dovranno affrontare e se il film manterrà lo spirito familiare e fiabesco dei precedenti. Midler, intanto, sembra più che pronta a tornare sul set, confermando ancora una volta la sua perfetta sintonia con il personaggio di Winifred Sanderson, una delle figure più iconiche del cinema fantasy anni '90.