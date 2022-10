Hocus Pocus 2: il video di una madre texana che sostiene "sia pericoloso per le famiglie" diventa virale

Hocus Pocus 2, arrivato su Disney+ il 30 settembre, è diventato improvvisamente un argomento virale su Twitter a causa di un video in cui una madre del Texas invita i genitori a non vedere il film sostenendo che sia pericoloso.

Jamie Gooch si è dichiarata convinta che le famiglie dovrebbero essere consapevoli dei rischi legati alla visione della storia delle sorelle Sanderson.

Dopo un post condiviso su Twitter, Gooch è stata intervistata da KWTX per spiegare la sua opinione. La donna ha criticato Hocus Pocus 2 spiegando: "Lo scenario peggiore è che si scateni l'inferno sui tuoi figli e sulla tua casa. L'intero film si basa sulla storia di streghe che allevano bambini per compiere dei sacrifici di sangue".

La madre texana ha ribadito: "Non guardate questo film. Tutti pensano che sia finto e innocente, ma potrebbero lanciare ogni tipo di incantesimo che vorrebbero, qualsiasi cosa potrebbe arrivare nella vostra casa attraverso lo schermo televisivo".

La donna ha tre figli ed è molto credente, sostenendo che sia necessario proteggere le proprie famiglie e stare particolarmente attenti ai contenuti che vedono i propri figli: "Amo tutto quello che ha a che fare con la casa e la mia abitazione, amo creare un ambiente sicuro per la mia famiglia e i miei amici, credo che tutto inizi qui, a casa. Quindi state attenti, e siate consapevoli, di quello che portiamo nelle nostre case e nella vita quotdiana. Mio marito e i miei figli dovrebbero vivere qualcosa di diverso qui nella nostra casa rispetto a ciò che offre il mondo là fuori".

Gooch ha rivelato: "Non abbiamo partecipato agli eventi legati a Halloween per quattro o cinque anni, è semplicemente il modo in cui viviamo le nostre vite. Mi addolora il pensiero di esporre i nostri figli all'oscurità". La madre sostiene che non è solo Hocus Pocus 2 il problema, ma i contenuti proposti durante tutto l'anno: "Credo che ci sia qualcosa legato a tutto quello che arriva sugli schermi delle nostre tv, l'ho visto in prima persona che cose che ho visto con i miei occhi, o ho sentito in tv, si sono manifestate nella vita reale".

Jamie ha poi spiegato: "Ero un po' impaurita quando ho pubblicato il video pensando alla reazione che avrei ricevuto... Il post era rivolto alle persone che erano titubanti pensando alle decisioni che devono prendere per la propria famiglia. Ed è stato meraviglioso che molte persone erano d'accordo con me e che lo sapessero già. C'è stato chi non ha capito, ma era il benvenuto: ditemi la vostra opinione perché voglio sentirla, anche se non cambia le mie convinzioni o ciò che ho scelto per la mia famiglia".

Gooch ha quindi spiegato che molti dei suoi amici hanno visto il film: "Mi ha fatto soffrire perché alcune delle persone fanno delle scelte e non si rendono nemmeno conto che stanno partecipando a queste cose... La maggior parte degli errori che ho compiuto è perché non sapevo di essere in errore. Se non siete d'accordo con me va bene, bisogna seguire il proprio cuore e le proprie convinzioni, ma per un Cristiano siamo tenuti a uno standard più elevato".

La madre texana ha concluso ribadendo: "Spero di compiere una differenza, ma anche se è solo nella vita di una persona... Quello è ciò che conta. Non deve trasformare Hollywood, non devo avere un impatto enorme, solo uno piccolo ed essere felice e soddisfatta. Alla fine voglio che le persone siano più consapevoli, semplicemente inizino a pensare con più attenzione".

Hocus Pocus 2, nel frattempo, è diventato il film originale di Disney+ più visto nei primi tre giorni di presenza in catalogo.