Hocus Pocus, Sean Murray ebbe il suo primo attacco di panico riguardandosi nel film

La star di NCIS interpretò da giovanissimo Thackery Binx nel film Disney e ha ricordato un episodio difficile del suo passato.

Oggi conosciuto principalmente per il suo ruolo nella longeva serie tv NCIS, Sean Murray ad inizio carriera partecipò anche al cult di Halloween targato Disney, Hocus Pocus.

Ospite del podcast The Patrick LabyorSheaux, Murray ha ricordato alcuni dei momenti maggiormente imbarazzanti della sua carriera a Hollywood, citando proprio un episodio di Hocus Pocus.

Il primo attacco di panico di Sean Murray a causa di Hocus Pocus

"Ricordo che quando Hocus Pocus uscì, la sera della prima, andai in un cinema da qualche parte a Universal City, mi nascosi in fondo alla sala e lo guardai" ha raccontato Murray "E ricordo che non sapevo cosa fosse un attacco di panico fino a quella sera. La sensazione di vedermi su uno schermo così grande, ero terrorizzato. Non sono mai stato così spaventato in vita mia".

Kathy Najimy, Bette Midler e Sarah Jessica Parker in una scena di Hocus Pocus

Una sensazione che l'ha accompagnato per anni: "Forse è stato così traumatico che è per questo che di solito non mi guardo. Ricordo di essermi visto su uno schermo gigante e di aver pensato: 'Oh mio Dio, non ce la faccio. Non ce la faccio'".

L'esordio difficile di Hocus Pocus

Sean Murray nell'intervista ricorda che inizialmente Hocus Pocus non ebbe molto successo:"Non andò affatto bene" ha raccontato la star di NCIS "Ricordo che Bette Midler fece un commento pubblico dicendo che era stato un flop o qualcosa del genere. In generale, era considerato il film di Halloween 'fallimentare' della Disney. Hocus Pocus svanì abbastanza in fretta. Ma devo riconoscere a Disney, con tutta la sua macchina promozionale, il merito di averlo mantenuto in vita attraverso i noleggi, le VHS, divenne un film che la gente guardava e amava" ha spiegato.

"Ed è buffo, perché all'epoca non ci pensavo, ma mi è stato fatto notare che non ci sono molti film di Halloween con bambini che siano divertenti, accessibili e che possano piacere a tutta la famiglia. Di solito sono molto più cupi. Oggi è molto più popolare di quando abbiamo girato il film. È pazzesco".

Hocus Pocus è diventato un cult nel corso degli anni e le tre star del film, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy sono tornate nel 2022 nel sequel, Hocus Pocus 2.