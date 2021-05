Hocus Pocus 2: confermato il ritorno delle star nel sequel in arrivo su Disney+ nel 2022

La produzione di Hocus Pocus 2 è stata ufficializzata e il sequel del film cult arriverà su Disney+ nel 2022.

Lo studio ha inoltre confermato il ritorno delle tre protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nel nuovo capitolo della storia dedicata alle sorelle Winifred, Sarah e Mary Sanderson.

In Hocus Pocus 2 la storia prenderà il via quando tre ragazzine fanno apparire le sorelle Sanderson a Salem, nel presente. Alla regia ci sarà Anne Fletcher che si occuperà del progetto dopo la rinuncia di Adam Shankman, coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Lynn Harris, Ralph Winter e David Kirschner.

Shankman ha dichiarato: "Nonostante mi si spezzi il cuore perché non sarò in grado di dirigere le mie amiche Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy in quello che sarà sicuramente un grande evento per Disney+, a causa di impegni presi in precedenza, non potrei essere più felice nel passare le redini ad Anne, che ha regalato così tante risate e gioia nella vita delle persone con i suoi lavori precedenti. Sono ancora grato e orgoglioso nell'aiutare a realizzare questo geniale progetto con il ruolo di produttore esecutivo insieme a Lynn Harris, che ho apprezzato e ammirato come collega e amica fin da quando mi ha aiutato a ottenere il lavoro e farmi occupare delle coreografie di Boogie Nights".

Fletcher ha aggiunto: "Ora più che mai le persone hanno bisogno di ridere. Dovremmo ridere ogni giorno ed è così divertente avere queste tre incredibili donne impegnate a interpretare dei deliziosi personaggi tratti da un film così amato. Sono così grata di poter avere un ruolo nel riportare in vita queste streghe e poter lavorare con i miei amici alla Disney rende tutto ancora più speciale. Si tratta di un film destinato a tutti, dai fan che sono cresciuti con il primo film alla nuova generazione di spettatori, e non vedo l'ora di iniziare le riprese".

L'originale Hocus Pocus, che ha debuttato nei cinema nel 1993, è stato diretto da Kenny Ortega e scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert, diventando in un secondo momento un vero e proprio cult.