Hocus Pocus, Thora Birch innamorata di Halloween: “Vorrei fosse ogni giorno”

La star di American Beauty ha ricordato la sua esperienza nel cult Disney di Kenny Ortega e il suo amore per la festività di fine ottobre.

Nel corso di un'intervista rilasciata a People, Thora Birch, oggi 43 anni, è tornata a parlare del successo del film Hocus Pocus, nel quale ha interpretato una dei giovani protagonisti, Dani.

L'attrice ha confessato di amare in maniera spropositata Halloween, la festività al centro della trama del film e il momento dell'anno in cui i fan riguardano il film Disney.

L'amore di Thora Birch per Halloween

"Sono innamorata di Halloween da quando ho capito cos'era, quindi sai che avrà sempre un posto speciale nel mio cuore" ha confessato Birch "Essere legata a quel film che il pubblico ama anno dopo anno, dopo anno. Sembra che la sua popolarità cresca sempre di più col passare del tempo. Sì, è divertente".

Primo piano di Thora Birch in The Walking Dead

Thora Birch è affezionata a quel lungometraggio e a Halloween in generale: "Mi sento legata in modo intrinseco a quel film, ma anche senza di esso Halloween resterebbe comunque la mia festa preferita. Vorrei che fosse ogni giorno".

Peccato sia in ritardo per i costumi di quest'anno: "Ma sto pensando di travestirmi da taco. Sì, credo sia il momento, magari con un po' di salsa piccante extra a lato".

L'assenza di Thora Birch nel sequel di Hocus Pocus

Nel film originale, Thora Birch interpreta Dani Dennison, sorellina minore di Max Dennison (Omri Katz), il giovane protagonista del film, al fianco di Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nei panni delle tre sorelle Sanderson.

L'attrice avrebbe voluto tornare anche nel sequel del 2022 ma purtroppo non è riuscita a partecipare a causa di conflitti di programmazione con altri progetti di lavoro: "Avevamo tre opzioni per riportare Dani, e tutte mi entusiasmavano" aveva raccontato all'epoca "Quando poi iniziarono le riprese, ero già impegnata in un altro progetto".

Nel cast del sequel uscito direttamente su Disney+ tornarono le tre sorelle Sanderson insieme a Doug Jones nel ruolo di Billy Butcherson, e le new entry Hannah Waddingham, Froy Gutierrez e Tony Hale.