Hocus Pocus 3: Disney conferma lo sviluppo del sequel

Disney ha confermato che Hocus Pocus 3, nuovo sequel del film cult degli anni '90, è attualmente in fase di sviluppo e potrà contare sul ritorno delle protagoniste.

Il lungometraggio, a differenza di quanto accaduto con il secondo capitolo della storia, dovrebbe avere una distribuzione tradizionale nelle sale cinematografiche.

Le prime anticipazioni sul terzo film della saga

Nel cast del terzo film del franchise iniziato con Hocus Pocus ci saranno quindi nuovamente le protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

Hocus Pocus:una scena del film

Il capitolo precedente della storia era stato distribuito in esclusiva su Disney+ e il successo ottenuto sulla piattaforma di streaming sembra aver convinto i produttori a progettare una distribuzione tradizionale sul grande schermo in occasione del ritorno in azione delle sorelle Sanderson.

Nel 2023 erano emerse le prime indiscrezioni riguardanti il possibile sviluppo di Hocus Pocus 3, ma il progetto sembrava essere stato abbandonato dopo l'uscita di Sean Bailey dalle fila di Walt Disney Studios Motion Picture Production.

Bette Midler, senza rivelare i dettagli della trama, aveva rivelato che era stato scritto uno "script brillante" e che i produttori stavano cercando di risolvere alcuni problemi legati alle tempistiche e agli aspetti logistici del progetto. Tra gli ostacoli che ora sembrano essere stati superati c'erano i salari delle tre star.

Cosa raccontava il secondo film

Hocus Pocus 2, di cui potete leggere la nostra recensione, riprendeva la storia 29 anni dopo gli eventi mostrati nel primo capitolo della storia. A riportare in scena le sorelle erano tre studentesse del liceo che si ritrovavano alle prese con il tentativo di fermare le streghe prima che seminino il caos a Salem.

Alla regia del sequel c'era Anne Fletcher, mentre tra gli interpreti c'erano anche Hannah Waddingham, Belissa Escobedo, Tony Hale e Whitney Peak.